اجرای طرح سلامت نوروزی در قم

مجید محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح برنامه‌های این مرکز در راستای حفظ سلامت مسافران نوروزی، از تشکیل اکیپ‌های نظارتی مشترک با هماهنگی ستادهای نوروزی استانداری خبر داد و گفت: اکیپ‌های نظارتی موظف هستند بر نحوه فعالیت اماکن اقامتی و بین راهی و مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی به ویژه مراکز و اماکن حساس نظارت جدی داشته باشند.

وی تصریح کرد: 7 اکیپ بازرسی 2 نفره به صورت گردشی و 2 اکیپ ستادی با تعداد 48 پرسنل فعال بهداشتی در ایام نوروز فعال هستند.

محمدیان عنوان کرد: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون از هزار و 230 مرکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن بین راهی و اماکن عمومی، اقامتگاه‌ها، مسافرخانه‌ها و هتل‌ها بازرسی شده است.

به گفته این مسئول بهداشت در این بازدیدها، 4 متصدی متخلف به مراجع قضایی معرفی و یک محل و صنف غیر بهداشتی تعطیل شده است.

وی با اشاره به تامین و امنیت و کنترل مواد غذایی قابل عرضه افزود: از 31 مورد مواد غذایی مشکوک و 15 مورد نان نمونه برداری میکروبی و شیمیایی انجام شده است.

محمدیان به نتیجه نمونه برداری‌های انجام شده اشاره و اظهار کرد: در اجرای این طرح 2 هزار و 148 کیلوگرم مواد غذایی غیر قابل مصرف توقیف و 554 کیلوگرم از نمونه برداری‌های انجام شده معدوم شده است.

وی با اشاره به اهمیت بهداشت مواد غذایی اظهار کرد: با دو مورد دستفروش دوره گرد عرضه مواد غذایی برخورد و وسایل آنها جمع آوری شده است.

رئیس مرکز بهداشت قم با اشاره به انجام 99 مورد نمونه برداری میکروبی از آب شبکه شهری، آب‌فروشی، آب شیرین کن‌ها و استخرهای شنا، گفت: میزان کلرهای استفاده شده در 151 مورد اندازه گیری شده که از این تعداد، 142 مورد نتیجه مطلوب داده است.

محمدیان با اشاره به اطلاع رسانی همگانی به مردم در ایام نوروز بیان کرد: بروشور و اطلاع رسانی شماره تلفن برای پاسخگوی به شکایت‌های زائران و مجاوران حرم حضرت معصومه(س) در ایام نوروز تهیه شده است.

وی تاکید کرد : شماره تلفن 6606051 آماده پاسخگویی به شکایت‌های بهداشت محیطی در ایام نوروز است.

