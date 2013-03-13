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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۳۸

همزمان با تولد 80 سالگی

جایزه آزادی شهر لندن به مایکل کین می‌رسد

جایزه آزادی شهر لندن به مایکل کین می‌رسد

مایکل کین بازیگر سینما و تئاتر با دریافت مدال آزادی شهر لندن که بالاترین نشان تجلیل شهر لندن از یک چهره شاخص است، تقدیر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، پیش از سر مایکل کین بازیگر بریتانیایی، این مدال به چهره‌های برجسته‌ای چون جولین دنچ، وینستون چرچیل، پرنسس دایانا و نلسون ماندلا اهدا شده است.

تجلیل از چهره‌های برجسته که یکی از قدیمی‌ترین سنت‌های شهر لندن است که سابقه آن به سال 1237 میلادی باز می‌گردد و مایکل کین که فردا پنج شنبه (14 مارس) 80 ساله می‌شود، جدیدترین فردی است که با اهدای این مدال از وی قدردانی خواهد شد.

مایکل کین زاده لندن است و در سوتوارک رشد کرده است. او سال 1933 به دنیا آمد و پدرش در کار فروش ماهی و مادرش یک خدمتکار بود. کین در بیش از 100 فیلم بازی کرده که جدیدترین آنها سه گانه بتمن و "سرآغاز" کریستوفر نولان بوده‌اند.

جدیدترین فیلم کین با عنوان "حالا منو می بینی" با حضور مورگان فریمن و جسی آیزنبرگ قرار است ماه ژوئن اکران شود.

 

کد مطلب 2018114

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