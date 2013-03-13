به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، پیش از سر مایکل کین بازیگر بریتانیایی، این مدال به چهره‌های برجسته‌ای چون جولین دنچ، وینستون چرچیل، پرنسس دایانا و نلسون ماندلا اهدا شده است.

تجلیل از چهره‌های برجسته که یکی از قدیمی‌ترین سنت‌های شهر لندن است که سابقه آن به سال 1237 میلادی باز می‌گردد و مایکل کین که فردا پنج شنبه (14 مارس) 80 ساله می‌شود، جدیدترین فردی است که با اهدای این مدال از وی قدردانی خواهد شد.

مایکل کین زاده لندن است و در سوتوارک رشد کرده است. او سال 1933 به دنیا آمد و پدرش در کار فروش ماهی و مادرش یک خدمتکار بود. کین در بیش از 100 فیلم بازی کرده که جدیدترین آنها سه گانه بتمن و "سرآغاز" کریستوفر نولان بوده‌اند.

جدیدترین فیلم کین با عنوان "حالا منو می بینی" با حضور مورگان فریمن و جسی آیزنبرگ قرار است ماه ژوئن اکران شود.