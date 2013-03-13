تعیین تکلیف قیمت میوه شب عید/ ادامه توزیع مرغ منجمد بدون محدودیت

علی اکبر پورکاوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصمیمات جلسه امروز ستاد تنظیم بازار نوروزی از آخرین وضعیت قیمتگذاری و توزیع میوه شب عید خبرداد و گفت: بر اساس آخرین تصمیمات این ستاد، قیمت مصرف کننده سیب و پرتقال تنظیم بازاری شب عید و نیز زمان توزیع آن، در اختیار شورای نظارت و کنترل بازار استانها قرار گرفته است.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار نوروزی افزود: برخی از استانها مسافرپذیر و برخی دیگر مسافرفرست هستند که بر این اساس مقرر شد که توزیع میوه در استانهای مسافرفرست زودتر از مسافرپذیرها آغاز شود که بر این اساس، توزیع میوه در استانهای قزوین و البرز آغاز شده است.

وی تصریح کرد: موضوع قیمت نیز بسته به شرایط اقتصادی هر استان، از سوی روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و شورای تنظیم و کنترل بازار تعیین خواهد شد.

توزیع مرغ منجمد بدون محدودیت ادامه دارد

به گفته پورکاوه، توزیع مرغ منجمد، بدون محدودیت ادامه دارد که بر این اساس با معرفی روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها در 31 استان کشور، کماکان توزیع به عمده فروشان به قیمت 4400 تومان و توزیع به مصرف کنندگان به قیمت 4800 تومان ادامه دارد.

وی اظهار داشت: این توزیع در سراسر کشور ادامه دارد و بنابر تاکید ستاد تنظیم بازار نوروزی، کماکان توزیع گوشت مرغ منجمد بدون محدودیت ادامه خواهد یافت و محدودیتی وجود ندارد.

ارز مرجع کماکان به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد

پورکاوه گفت: کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی مثل جو، ذرت و کنجاله سویا کماکان با ارز مرجع تامین اعتبار می شوند و این کالاها در گروه اولویت اول قرار گرفته اند.

وی اظهار داشت: بر اساس آخرین تصمیمات ستاد تنظیم بازار نوروزی،، کل ارز مورد نیاز اقلام وارداتی کالاهای اساسی در حال تامین بوده و کالاها در حال ترخیص از گمرک است.

به گفته مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت روند ترخیص و توزیع کالاهای اساسی بدون وقفه و با قیمتهای مصوب در حال انجام است و به تبع آن، نیاز تمامی واحدهای تولیدی متقاضی اقلام پروتئینی به نهادها تامین و تحول به موقع انجام می شود.

وی در پاسخ به این سوال مهر که آیا توزیع نهاده های دامی متوقف شده است؟ گفت: این موضوع صحت ندارد و اختصاص ارز مرجع هم کماکان ادامه دارد.