از سرگیری درگیری ها در آفریقای مرکزی/تعیین سفیر جدید آمریکا در لیبی

از سرگیری درگیری ها در آفریقای مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "آسوشیتد پرس" سخنگوی دفتر ریاست جمهوری آفریقای مرکزی امروز اعلام کرد گروه های مسلح "سلکا" که در ماه ژانویه با دولت این کشور پیمان صلح امضا کرده بودند با حمله به دو شهر "گامبو" و "بانگاسو" آنها را تحت کنترل خود درآورند.

اولین حمله این گروه مسلح امروز و در ساعت 6 صبح به وقت این کشور در شهر گامبو انجام شده است و حمله دوم نیز در شهربانگاسو انجام گرفته و منجر به تبادل آتش بین افراد مسلح وپلیس شده است.

گفتنی است "سلکا" از ائتلاف چند گروه شورشی تشکیل شده است که در پی سرنگون کردن دولت "فرانسوا بوزیره" رییس جمهور آفریقای مرکزی است و تا بحال در گیری های زیادی با دولت این کشور داشته است.

شرکت های خارجی الجزایر در وضعیت هشدار

خبر دیگر اینکه به گزارش ان پی آر، تسلط گروه های مسلح به مراکز نفتی و گازی صحرای الجزایر در جریان گروگانگیری توسط برخی گروه های شورشی در ماه ماه ژانویه وضعیت نا امنی را برای کارکنان شرکت های خارجی موجود در این کشور به وجود آورده است بطوریکه شرکت های فعال در این مناطق نگران تامین امنیت کارکنان خود می باشند.

گفتنی است در گیری های بوجود آمده در کشور مالی و مداخله نظامی فرانسه در این کشور موجب افزایش نا امنی در این منطقه شده است.

انتخاب سفیر جدید آمریکا در لیبی

لیبی هرالد از انتخاب شدن سفیر جدید آمریکا در لیبی خبر داد.

"باراک اوباما" رییس جمهور آمریکا امروز "دبرا جونز" را به عنوان سفیر جدید ایالات متحده آمریکا در لیبی معرفی کرد .

دبرا جونز اولین سفیر آمریکا در لیبی از زمان کشته شدن "کریس استیونس" سفیر سابق این کشور در لیبی است.

گفتنی است کریس استیونس و 3 دیپلمات آمریکایی دیگر در تاریخ 11 سپتامبر 2012 در شهر بنغازی در جریان حمله گروه های مسلح به سفارت این کشور در لیبی کشته شدند.

هزاران نفر از مردم کنگو در حال ترک خانه و کاشانه خود هستند

به گزارش نیو ویژن حدود 1200 نفر از مردم جمهوری دموکراتیک کنگو به دنبال درگیری های ایجاد شده بین دولت و گروه مسلح "ام 23" از این کشور فرار کرده اند. حدود دو قرن است جمهوری دموکراتیک کنگو که از نظر منابع معدنی کشوری غنی است به پناهگاهی برای گروه های مسلح تبدیل شده است.

گفتنی است پیشتر دولت کنگو از امضاء تفاهم نامه صلح با گروه ام23 خبر داده بود.

مجروح شدن یک نظامی ارتش هند در حملات سودان

در خبری دیگر زی نیوز از مجروح شدن یک نظامی ارتش هند در حین انجام ماموریت برای سازمان ملل متحد در سودان خبر داد.

هدف قرار دادن خودروی گشت زنی وی از سوی یک گروه مسلح علت مجروح شدن این سرگرد هندی اعلام شده است.

بازداشت شدن 9 افسر پلیس در آفریقای جنوبی

خبر دیگر اینکه به گزارش الجزیره 9 افسر پلیس آفریقای جنوبی به علت کشتن یک راننده تاکسی بازداشت شدند.

علت مرگ این راننده تاکسی کشیدن وی به روی زمین از سوی پلیس اعلام شده است.

پلیس آفریقای جنوبی اعلام کرده است که مسئولیت کار این 9 نفر را به عهده نمی گیرد و این افراد باید در دادگاه پاسخگوی کار خود باشند.