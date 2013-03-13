حمایت مجدد مسکو از راه حل سیاسی و گفتگو در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، وزارت امورخارجه روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: روسیه حامی گفتگوی ملی بدون پیش شرط در سوریه است.

در این بیانیه آمده است:: لازم است حقوق اساسی همه اقلیتهای طایفه ای و قومی درسوریه رعایت شود.

وزارت خارجه روسیه ضمن حمایت مسکو از راه حل سیاسی برای بحران سوریه بیان کرد: همه طرفهای درگیر در سوریه باید به بیانیه ژنو پایبند باشند.

از سوی دیگر، "ماریا زاخاروفا" معاون اداره اطلاعات و اخبار در وزارت امور خارجه روسیه گفت: گزارش صادره از سوی کمیته بین المللی حقیقت یاب درباره سوریه عینیت ندارد و غیر اصولی است، وی تاکید کرد: توصیه کارشناسان مبنی بر ارجاع پرونده سوریه به دادگاه بین المللی لاهه بی فایده است.