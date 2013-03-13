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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۲۱:۳۷

حمایت مجدد مسکو از راه حل سیاسی و گفتگو در سوریه

حمایت مجدد مسکو از راه حل سیاسی و گفتگو در سوریه

وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیه ای حمایت مجدد مسکو رااز راه حلهای سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، وزارت امورخارجه روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: روسیه حامی گفتگوی ملی بدون پیش شرط در سوریه است.

در این بیانیه آمده است:: لازم است حقوق اساسی همه اقلیتهای طایفه ای و قومی درسوریه رعایت شود.

وزارت خارجه روسیه ضمن حمایت مسکو از راه حل سیاسی برای بحران سوریه بیان کرد: همه طرفهای درگیر در سوریه باید به بیانیه ژنو پایبند باشند.

از سوی دیگر، "ماریا زاخاروفا"  معاون اداره اطلاعات و اخبار در وزارت امور خارجه روسیه گفت: گزارش صادره از سوی کمیته بین المللی حقیقت یاب درباره سوریه عینیت ندارد و غیر اصولی است، وی تاکید کرد: توصیه کارشناسان مبنی بر ارجاع پرونده سوریه به دادگاه بین المللی لاهه بی فایده است.

کد مطلب 2018394

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