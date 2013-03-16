به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کشکولی امروز در نشست خبری با اشاره به صادرات نزدیک به یک میلیون تن انواع فرآورده های نفتی همچون گازوئیل، نفت سفید، گوگرد و نفتا از ابتدای سال جاری تا کنون گفت: همچنین از ابتدای سال 91 تا کنون 1.5 میلیون تن نفت کوره و حدود 80 هزار تن گازوئیل از طریق مراکز بانکرینگ به کشتی های عبوری در خلیج فارس و تنگه هرمز تحویل شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اعلام اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون به طور متوسط روزانه 64 تا 65 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است از رشد 6 درصدی مصرف این فرآورده نفتی در سال 91 خبر داد و افزود: همچنین امسال مصرف نفت کوره با رشد حدود 15 درصدی همراه بوده اما رشد مصرف گازوئیل منفی شده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در شرایط فعلی 1976 جایگاه CNG و حدود 3030 جایگاه عرضه بنزین و گازوئیل برای عرضه سوخت نوروزی به مردم به طور همزمان در مدار بهره برداری قرار دارند اظهار داشت: هم اکنون امکان سوختگیری همزمان 45 هزار دستگاه خودرو در کل استان های کشور فراهم شده است.

احتمال افزایش مصرف بنزین نوروزی به 100 میلیون لیتر

این عضو هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران همچنین با اشاره به آغاز بازدید و بازرسی های نوروزی از سطح جایگاه سوخت یادآور شد: مرحله اول بازرسی نوروزی جایگاه سوخت از 2 تا 6 اسفند به پایان رسید و مرحله دوم این طرح از 25 تا 29 اسفند ادامه می یابد.

وی همچنین از آغاز دور سوم بازرسی نوروزی از جایگاه های سوخت از 9 تا 13 فروردین سال آینده خبر داد و تاکید کرد: در دو روز گذشته مصرف بنزین کشور به 65 میلیون لیتر رسیده که پیش بینی می شود تا چند روز آینده و همزمان با آغاز سفرهای نوروزی مصرف بنزین در جایگاه ها به مرز 100 میلیون لیتر در روز افزایش یابد.

کشکوکی همچنین از ثبت رکورد تحویل 23 میلیارد لیتر فرآورده های مختلف نفتی به نیروگاه از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد و گفت: میزان تحویل سوخت مایع در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 3 میلیارد لیتر و میزان ارسال گاز حدود 2 میلیارد متر مکعب افزایش یافته است.

واریز سهمیه بنزین فروردین تا 5 روز آینده

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران همچنین در خصوص آخرین وضعیت اختصاص سهمیه ویژه نوروز با بیان این که در حال حاضر مجموعه وزارت نفت در صورت موافقت دولت آماده تامین سهمیه ویژه بنزین نوروزی است تصریح کرد: با این وجود سهمیه بنزین فروردین ماه تا ساعت 24 چهارشنبه 30 اسفندماه به کارتهای سوخت واریز می شود.

این مقام مسئول در پاسخ به پرسش مهر تاکید کرد: در صورت موافقت دولت امکان اعمال طراحی های لازم در سامانه هوشمند سوخت برای واریز سهمیه ویژه نوروزی پیش از فرارسیدن سال جدید وجود دارد.

3500 تومان قیمت واقعی یک لیتر بنزین در ایران

کشکولی در باره تبعات عدم اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها توضیح داد: اگر فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در سال آینده اجرا نشود مصرف بنزین کشور با رشدی 6 تا 8 درصدی همراه خواهد بود اظهار داشت: در سال 91 شاهد رشد 5 درصدی مصرف بنزین بودیم و در صورت ادامه شرایط موجود برای سال 92 پیش بینی مصرف 68 تا 70 میلیون لیتر در روز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران همچنین از رشد 3 درصدی مصرف گازوئیل در صورت عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها خبر داد و یادآور شد: بر این اساس باید برای سال آینده هم شاهد رشد 6 تا 7 میلیون لیتری مصرف گازوئیل باشیم.

این مقام مسئول همچنین در خصوص قیمت واقعی بنزین در کشور با اعلام اینکه با احتساب ارز در مرکز مبادلاتی هم اکنون قیمت هر لیتر بنزین در بازار فوب خلیج فارس 3500 تومان است خاطرنشان کرد: بر این اساس بدون احتساب هزینه حمل ، انتقال، ذخیره سازی و توزیع در اسکله های بندرعباس هزینه یک لیتر بنزین 3500 تومان است.

وی در پایان با بیان اینکه با تکمیل ساخت و توسعه جایگاه CNG دیگر نمی توان از CNG به عنوان یک اهرم برای کنترل مصرف بنزین در کشور استفاده کرد، افزود: در شرایط فعلی معادل 18 میلیون لیتر بنزین ، CNG در جایگاه های سوخت خودروها تحویل داده می شود.