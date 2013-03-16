به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گزارش داد: سه شركت بزرگ تولید شمش آلومینیوم شامل ایرالكو، المهدی و هرمزآل، طی 11 ماهه امسال، 308 هزار و 473 تن شمش آلومینیوم تولید كردند كه در مقایسه با میزان تولید مشابه سال گذشته، 2 درصد افزایش نشان می دهد.



همچنین، در این مدت207 هزار و 89 تن پودر آلومینا توسط شركت آلومینای ایران تولید شد.

در 11 ماهه جاری، مجموع ارزش فروش محصولات 4 شركت یاد شده (ایرالكو، المهدی، هرمزآل و آلومینای ایران) به 10 تریلیون و 99 میلیارد و 534 میلیون ریال رسید كه نسبت به میزان فروش مدت مشابه سال 90، حدود 67 درصد افزایش نشان می دهد.



با توجه به تامین نیاز داخلی، میزان صادرات شمش آلومینیوم طی مدت یاد شده، 26 درصد كاهش یافت.







