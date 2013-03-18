ایمان موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار روز دوشنبه استقلال برابر نفت تهران خاطرنشان کرد: یک بازی حساس را پیش روی داریم. این مسابقه به دو دلیل برای استقلال از اهمیت زیادی برخوردار است. اول این که در صورت بردن یک گام دیگر به قهرمانی نزدیک می‌شود و جایگاهش را در صدر جدول مستحکم می‌کند. دوم این که چند بازیکن این تیم جابجا شدند و انگیزه‌های مضاعفی بین آنها وجود دارد. من خودم در تیم نفت بازی می کردم و انگیزه های فوق العاده ای برای بازی با این تیم دارم.

وی افزود: با توجه به این که در ورزشگاه آزادی بازی می کنیم ممطمنا هواداران ما به ورزشگاه می‌آیند تا از بازیکنان تیم عیدی بگیرند. حضور آنها در بازی فردا به ما کمک خواهد کرد و تلاش می‌کنیم در آخرین روزهای سال به هوادارانمان عیدی بدهیم.

مهاجم استقلال درباره نیمکت نشینی خود در دیدارهای اخیر گفت: این نظر کادر فنی بود که بازی نکردم و به نظر آنها احترام می‌گذارم. در فوتبال حرفه ای باید تابع تصمیمات سرمربی باشید و هر وقت به میدان رفتی با جان و دل کار کنی. من در این مدت خوب تمرین کردم و حتی اگر برای دو دقیقه هم بازی کنم تلاش خودم را می‌کنم تا مثمر ثمر واقع شوم. امیدوارم بازی جوانمردانه‌ای را از هر دو تیم شاهد باشیم.