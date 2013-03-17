اختلافات درونی عامل شکست کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني امروز یکشنبه در ديدار دكتر ولايتي مشاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل با وی كه در دفتر این مرجع تقلید انجام شد با بيان اينكه بايد براي مشكلات اقتصادي راه حل پيدا كرد، گفت: آن چيزي كه خيلي ما را اذيت مي‌كند مسائل و مشكلات معيشت مردم است.

حفظ وحدت براي مقابله با تهديدات دشمنان

وي با تاكيد بر حفظ وحدت براي مقابله با تهديدات و توطئه‌هاي دشمنان، بيان داشت: اگر اختلاف در كشور باشد قطعا شكست خواهيم خورد.

استاد برجسته حوزه در ادامه خواستارتوجه بيشتر به سياست‌هاي خارجي و تحكيم روابط با كشورهاي دوست شد و اظهار داشت: در سياست خارجي بايد كشورهايي كه مي‌خواهند به ما نزديك شوند را جذب كنيم.

آيت الله صافي با تاكيد بر تحكيم ارتباطات با كشورهاي همسايه افزود: تنظيم درست روابط بين الملل باعث مي‌شود برخي مسائل داخلي هم درست شود.

وي همچنین با اشاره به وضعيت پيچيده سوريه و لبنان خواستار توجه جدي تر به اين دو حوزه بين المللي شد.

استاد برجسته حوزه علميه قم در بخش ديگري از سخنان خود تشكيل مجمع تقريب بين المذاهب در زمان آيت الله العظمي بروجردي را مورد توجه قرار داد و خواستار تلاش بيشتر در جهت ارتباط با علما و انديشمندان جهان اسلام شد.

اجلاس بزرگ علماي بيداري اسلامي ارديبهشت در تهران

در اين ديدار دكتر ولايتي نيز به تشريح روند تشكيل مجمع بيداري اسلامي پرداخت و گفت: اجلاس بزرگ علماي بيداري اسلامي در روزهاي نهم و دهم ارديبهشت ماه سال آينده در تهران و با حضور800 نفر از علماي اهل سنت و شيعه برگزار خواهد شد.