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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۲۸

سردار بتولی :

احساس امنیت در جامعه رو به افزایش است

احساس امنیت در جامعه رو به افزایش است

شیراز – خبرگزاری مهر: رئیس پلیس اگاهی ناجا گفت: احساس امنیت در جامعه ما روبه افزایش است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوالحسن بتولی ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح قرارگاه نوروزی  پلیس فارس در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت امنیتی کشور تاکید کرد: خوشبختانه با کمک مردم و همکاری سازمانهای مختلف احساس امنیت در کشور ما رو به افزایش است .

وی یاد اور شد: در بحث کاهش جرائم با برنامه ریزی های مناسب ناجا شاهد کاهش جرائم و در عین حال شاهد افزایش کشفیات هستیم .

رئیس پلیس اگاهی ناجا با بیان اینکه شاهد کاهش 10 درصدی وقوع قتل در کشور هستیم گفت: در مباحث خشن از جمله قتل و تجاوز شاهد کاهش در کشور هستیم  که در این میان تلاش های ما برای پایین آمدن این آمار همچنان ادامه دارد .

سردار بتولی افزود: در جرایمی از جمله سرقت داخل خودرو و قطعات خودرویی در عین حالی که کشفیات فراوان داریم افزایش سرقت را مشاهده می کنیم .

گرانی و بیکاری عامل افزایش جرایم خرد در کشور است

 وی در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه  افزایش جرایم خرد به عوامل بسیاری بستگی دارد ادامه داد: بیکاری و گرانی از جمله عواملی است که باعث افزایش جرایم خرد می شود  اما ما همچنان برنامه ریزی های مختلفی در جهت رفع این مشکلات داریم .

 رئیس پلیس اگاهی ناجا با اشاره به وضعیت استان فارس گفت: کاهش 11 درصدی سرقت منازل و پنج درصدی سرقت مغازه ها را داریم و خوشبختانه و ضعیت استان فارس در بحث جرایم خرد رو به بهبودی است .

سردار بتولی یادآور شد: جرایم خشن در استان فارس در حال کاهش است و وضعیت امروز استان فارس از لحاظ تامین امنیت با گذشته قابل مقایس نیست.

کد مطلب 2020865

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