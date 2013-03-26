28 هزار خانوار کمیته امداد خراسان شمالی عیدی گرفتند

محمد علی اکبریانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با پیگیری‌های انجام شده و به منظور افزایش قدرت خرید مددجویان و کمک به تامین مایحتاج شب عید آنان، معادل یک ماه مستمری به عنوان عیدی به همه خانواده‌های تحت پوشش پرداخت شده است.

وی اظهارداشت: پرداخت 13 میلیارد ریال پاداش عیدی به 28 هزار و535 خانوار تحت پوشش کمیته امداد خراسان شمالی، در ایام نوروز امسال و در همین راستا انجام شد.

اکبریانی جمعیت برخوردار از پاداش عیدی امسال را حدود 70 هزار نفر عنوان کرد و افزود: پاداش عیدی به خانواده‌های یک نفره 400 هزار ریال، دو نفره 450 هزار ریال، سه نفره 550 هزار ریال، چهارنفره 600 هزار ریال و خانواده‌های پنج نفره به بالا نیز 750 هزار ریال عیدی پرداخت شد.

وی افزود: این نهاد علاوه بر مددجویان دائم، حدود40 هزار نفر از محرومان موردی را نیز تحت حمایت های کوتاه مدت و مقطعی خود قرار داده است.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی تصریح کرد: این خدمات که متناسب با نیازمندی محرومان به آنان ارائه می شود شامل پرداخت کمک های نقدی و غیر نقدی، ایجاد اشتغال، کمک های درمانی، مسکن و کمک های فرهنگی، تامین جهیزیه و لوازم ضروری منزل است.

وی تصریح کرد: با عنایت به سفر مقام معظم رهبری در مهرماه سال 91 به خراسان شمالی، محرومان این استان نیز از عنایات رهبر انقلاب بهره مند و کمک های قابل توجهی در قالب کمک های یاد شده، به آنان پرداخت شده است.

به گفته وی هم اکنون 32 هزار خانوار تحت پوشش حمایت های کمیته امداد خراسان شمالی قرار دارند.