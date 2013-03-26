خراسان رضوی در صادرات زیور آلات و سنگ های قیمتی رتبه نخست را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در خراسان‌رضوی رتبه نخست صادرات به زیورآلات و سنگ‌های قیمتی تعلق دارد و صنایع دستی چوب و شیشه در رتبه‌های بعدی قرار دارد.

وی تصریح کرد: صنایع دستی ایران بیشتر به کشورهای حاشیه خلیج فارس، اروپا و آفریقا صادر می‌شود خراسان‌رضوی به واسطه گردشگران و عوامل دیگری که دارد جزء استان‌های برجسته در حوزه صنایع دستی در کشور بوده است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر سهم صنایع دستی کشور از تولید ناخالص ملی 2.9 درصد است که این میزان در صنایع خودروسازی 1.7 درصد است.

وی گفت: برای ایجاد هر شغل در صنعت خودرو باید بیش از 700 میلیون تومان سرمایه گذاری کرد درحالی که این رقم در حوزه صنایع دستی تنها 15 میلیون تومان است.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پایدارترین شغل را حرفه صنایع دستی دانست وتاکید کرد: خراسان‌رضوی در زمینه تولید صنایع دستی جزء استان‌های برجسته کشور محسوب می‌شود.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیان کرد: صادرات صنایع دستی در سال گذشته نسبت به صادرات فرش بیشتر بود.

وی با بیان اینکه در سال گذشته برای نخستین بار میزان صادرات صنایع دستی از صادرات فرش پیشی گرفت افزود: در 10 ماه ابتدایی سال گذشته میزان ارزآوری صادرات صنایع دستی به جز فرش 711 میلیون دلار بوده است.

رحمتی اولویت‌های این سازمان برای صنایع دستی در خراسان‌رضوی را در سال 92 ایجاد بازارچه‌های دائمی در سطح استان اعلام کرد.