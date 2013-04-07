جامعه پزشکی کاندیدای شوراهای شهری و روستایی نیشابور شوند

کاظم فرهمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: اگر فعالان سلامت بر عضویت شوراهای شهری و روستایی دربیايند، بسیار می‌توانند در پیشرو امور سلامت در مناطق شهری و روستایی تأثیرگذار باشند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور افزود: ارتقای فرهنگ سلامت نیاز به حضور مسئولان در امور شهری و روستایی دارد که به شاخص‌های این فرهنگ اعتقاد عمیق داشته باشند.

فرهمند تاکید کرد: حضور در شوراها بسیار می‌تواند به پیشگیری از بیماری‌ها و ایجاد جامعه سالم کمک کند.

شايان ذكر است تاکنون افراد زیادي از جامعه بهداشتی درمانی نیشابور برای کاندیداتوری در انتخابات شوراهای شهری و روستایی به‌صورت غیررسمی اعلام آمادگی کرده‌اند.