جامعه پزشکی کاندیدای شوراهای شهری و روستایی نیشابور شوند

کاظم فرهمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: اگر فعالان سلامت بر عضویت شوراهای شهری و روستایی دربیايند، بسیار میتوانند در پیشرو امور سلامت در مناطق شهری و روستایی تأثیرگذار باشند.
رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور افزود: ارتقای فرهنگ سلامت نیاز به حضور مسئولان در امور شهری و روستایی دارد که به شاخصهای این فرهنگ اعتقاد عمیق داشته باشند.
فرهمند تاکید کرد: حضور در شوراها بسیار میتواند به پیشگیری از بیماریها و ایجاد جامعه سالم کمک کند.
شايان ذكر است تاکنون افراد زیادي از جامعه بهداشتی درمانی نیشابور برای کاندیداتوری در انتخابات شوراهای شهری و روستایی بهصورت غیررسمی اعلام آمادگی کردهاند.
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