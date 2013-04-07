تاثیر افزایش نرخ ارز بر رشد سفرهای داخلی/ کاهش 60 درصدی سفرهای خارجی

مهران جمشیدی در حاشیه تجلیل از خادمان ستاد تسهیلات سفرهای گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طبق آمار 60 تا 70 درصد سفرهای خارجی را به دلیل افزایش نرخ ارز در ایام نوروز از دست دادیم و مردم سفرهای داخلی را به سفرهای خارجی ترجیح داده اند و به سمت شهرها و یا حتی روستاها سفر کرده اند.

وی با اشاره به رشد 40 تا 45 درصد میزان گردشگران نوروزی اظهار امیداوریم کرد که این میزان رشد مسافرتها را در سفرهای تابستانه نیز خواهیم داشت.

تدوین برنامه هایی برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها

مدیر دفتر خدمات زیربنایی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین از تدوین برنامه هایی برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها خبر داد.

وی اظهار داشت: برنامه هایی که تدوین شده در جهت سیاستهای اخیر دولت و پیام نوروزی مقام معظم رهبری است و سعی می کنیم از افزایش قیمتهای بی رویه جلوگیری کنیم.

وی تاکید کرد: در این راستا سعی می شود، حتی المقدر با توجه به قیمت تمام شده محصولات، کالاها و خدمات را به مردم ارائه کنیم.

جمشیدی در پاسخ به بحث گرانی اخیر برخی کالاها و خدمات گفت: در قانون برنامه آمده سالانه یک درصد در بحث ارزش افزوده اضافه شود ولی امسال شاهد بودیم که افزایش قیمتی از سوی دستگاههای ذیربط در زمینه ارائه خدمات اعمال نشده است.

مخالفت با افزایش 25 درصدی قیمتهای خدمات گردشگری

وی گفت: به عنوان نمونه با افزایش 25 درصدی خدمات گردشگری از سوی سازمان میراث فرهنگی در ایام نوروز موافقت نشد و قرار شد در سالجاری این طرح بررسی شود.

جمشیدی تعداد بازرسان سازمان صنعت و معدن و تجارت را سه هزار نفر اعلام کرد و خواستار مشارکت مردم برای کنترل و نظارت بر قیمت ها با این سازمان شد.