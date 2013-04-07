مراجعه بیش از 8 هزار مسافر به ایستگاه های راهنمایی مسافرین تیران و کرون

روح الله شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان با تشکیل شش کمیته فرعی از بهمن ماه سال گذشته فعالیت های خود را آغاز و تمهیدات لازم برای این ایام اندیشیده شد که این پیش بینی ها نقش موثری در خدمات رسانی به مسافرین داشته است.

وی افزود: خدمات رسانی ستاد تسهیلات به مسافرین نوروزی نشان از فرهنگ از منطقه دارد که اعضای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی باید تمام تلاش خود برای خدمت رسانی مطلوب به مسافران را داشته باشند تا اینکه فرهنگ مردم خدشه دار نشود.

مراجعه بیش از 8 هزار نفر به ستاد نوروزی شهرستان

معاون فرماندار تیران و کرون با بیان اینکه سه ایستگاه راهنمایی مسافرین نوروزی در شهرستان تیران و کرون در ایام نوروز خدمات رسانی داشته اند، اظهار داشت: بیش از هشت هزار نفر به این باجه ها مراجعه داشته اند.

وی اضافه کرد: علاوه بر فعالیت سه ایستگاه راهنمایی مسافرین نوروزی، سه ایستگاه امدادی نیز در بخش های مختلف شهرستان ایجاد شده که خدمات امدادی به مسافرین ارائه کرده اند.

رشد 40 درصدی اسکان مسافرین در مدارس

شهبازی با اشاره به اسکان مسافرین نوروزی با بیان اینکه چهار مدرسه برای اسکان مسافرین پیش بینی شده بود گفت: هزار و 500 نفر در مدارس این شهرستان در طول ایام نوروز اسکان یافتند که اسکان در این چهار مدرسه صورت می گرفت.

وی افزود: اسکان مسافرین امسال نسبت به نوروز سال گذشته بیش از 40درصد افزایش داشته است.

عدم وقوع تصادف فوتی در شهرستان تیران و کرون

رئیس ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان تیران و کروندر خصوص تصادفات نیز اذعان داشت: نوروز 92 بدون حادثه فوتی در تیران و کرون گذشت.

وی ادامه داد: از آغاز طرح نوروزی تا پایان طرح 35تصادف که شامل 17 تصادف خسارتی و 18 تصادف جرحی این راه های این شهرستان اتفاق افتاد که 29 نفر در این تصادفات مجروح شدند.

وی اضافه کرد: ادارات و نهادهای خدماتی همانند راه وشهرسازی و پلیس در خصوص کاهش تصادفات و عدم وقوع تصادف فوتی تلاش داشته اند و مردم و مسافرین نیز با راهداری و پلیس برای کاهش تصادفات همکاری می کنند.

شهبازی خاطرنشان کرد: اکثریت تصادفات امسال شهرستان واژگونی خودروها بوده که به دلیل عدم هوشیاری و خستگی رانندگان وسایل نقلیه بوده است.