 کمیسیون برنامه و بودجه مخالف طرح دولت در هدفمندی است

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در پاسخ به این سئوال که با توجه به مطالعه ای که در لایحه بودجه 92 داشته اید این لایحه را چطور ارزیابی می کنید گفت: اشکالات و ایرادات جدی متوجه لایحه بودجه است.

وی گفت: نگاهی که در لایحه به صندوق توسعه ملی، و اگذاری ها، نحوه حمایت از تولید، ساختار اداری شده است دارای اشکالات و ایرادات فراوانی است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: پول های سرگردانی که در اختیار وزارتخانه ها تحت عنوان فروش اوراق مشارکت، واگذاری ها و فروش اموال عنوان شده یا رابطه دولت و نفت و بحث برخورد با شرکت های توسعه ای با قوانین عادی در مغایرت است.

وی ادامه داد اگر بنا باشد بودجه در چارچوب های تعریف شده در قوانین بسته شود و انعکاسش در قوانین موجود باشد، این لایحه باید به طور جدی اصلاح شود، اما به دلیل محدودیت هایی که داریم از جمله آنها موضوع نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری است و ممکن است نمایندگان در روزهای نزدیک به انتخابات گرفتار باشند، سعی بر این است تا مشکلات جدی در لایحه برطرف شود و بحث هایی که خیلی جدی نیست در طول سال اصلاح شود.

قادری در خصوص نظر مجلس درباره پیشنهاد دولت در هدفمندی یارانه ها و اجرای مرحله دوم که در بودجه 92 آمده نیز گفت: در بحث هدفمندی یارانه ها با توجه به حال و هوایی که درکمیسیون ها وجود دارد بعید است که با نظر دولت موافقت شود، من از کمیسیون برنامه و بودجه مطلع هستم و می توانم بگویم این کمیسیون به هیچ وجه طرح دولت را برای اجرای فاز دوم هدفمندی در سال 92 تایید نمی کند.

وی گفت: از قبل هم وقتی در جلسات مشترک دولت و مجلس این بحث مطرح بود جمع بندی این بود که نگاه ها به این سمت و سو است که ما در اجرای هدفمندی یارانه ها همین چیزی که در حال اجرا است را حفظ کنیم و اگر بنا است تغییراتی ایجاد شود صبر کنیم که دولت بعدی سر کار آید و آن زمان با نظر دولت بعدی اصلاحات لازم را انجام دهیم.

قادری تاکید کرد: من فکر می کنم مجلس در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها با آنچه که مد نظر دولت است موافقت نخواهد کرد.