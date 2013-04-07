به گزارش خبرگزاری مهر از بندرعباس، بيست و پنجمين ناوگروه نيروي دريايي ارتش پس از بازگشت ناوگروه بيست و چهارم، ماموريت خود را در آبهاي آزاد آغاز كرد.



اين ناوگروه متشكل از ناو لجستيك لارك و ناوشكن موشك انداز البرز، منطقه يكم دريايي ارتش بندر عباس را به مقصد خليج عدن و آبهاي آزاد ترك كرد.



اين ناوگروه در مسير حركت خود در بنادر كشورهاي از پيش تعيين شده پهلو خواهد گرفت.



بيست و پنجمين ناوگروه نيروي دريايي ارتش به منظور تامين امنيت خطوط كشتي‌راني در آبهاي آزاد و با پيام صلح در منطقه به ماموريت خود مي‌پردازد.



ناوگروه بيست و چهارم ارتش كه هفته گذشته پس از ماموريت 72 روزه خود به كشور بازگشت، اين ناو گروه براي اولين بار با عبور از تنگه استراتژيك مالاكا در اقيانوس آرام حاضر شده بود.