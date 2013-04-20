به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، کودک بازیگر انگلیسی رافی کسیدی که در فیلم "سفیدبرفی و شکارچی" نقش دوران کودکی کریستن استوارت را بازی کرد، قرارست در فیلم "سرزمین فردا" که پروژه مجموعه دیزنی به کارگردانی برد بیرد است در مقابل جورج کلونی بازی کند.

داستان فیلمنامه این فیلم کاملا مخفی مانده است، با این حال بر اساس توصیف‌هایی که تا به حال انجام شده فیلمی خواهد بود مانند فیلم "برخورد نزدیک از نوع سوم" که سال 1978 استیون اسپیلبرگ آن را ساخت و موضوعش درباره مردی بود که روی زمین دنبال موجودات فضایی می‌گشت.

کسیدی نقش دختر روبات جوانی را بازی می‌کند که دهه‌هاست در قید حیات است. البته مساله مهم دیگر این است که او چندین روش جنگیدن هم بلد است. این روبات قبلا با شخصیت کلونی، که یک مخترع بداخلاق است آشنا هم بوده است. هیو لری هم نقش منفی فیلم را بازی می‌کند.

دیمون لیندلوف، یکی از خالقان سریال "گمشدگان" فیلمنامه را با جف ینسن که از ویراستاران اینترتینمنت ویکلی است، نوشته است.

همکاری دوباره بیرد و لیندلوف، جایگاهشان در جامعه فیلم و سریال علمی تخیلی و مخفی نگاه داشتن جزییات فیلم، باعث شده طرفداران از همین حالا در هیجان دیدن این فیلم باشند.