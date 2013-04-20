مرتضی امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دوره آموزشی نجات غریق آقایان 29و 30 فروردین سال جاری با حضور 40شرکت کننده در استخر الغدیر اراک برگزار شد.
وی بیان کرد: دوره آموزشی بانوان نیز از عصر دیروز با حضور 40 شرکت کننده آغاز و تا فردا در استخر فرهنگیان اراک ادامه خواهد یافت.
امیدی تصریح کرد: در این دوره که مدرسانی از استان مرکزی حضور داشتند ناجیان غریق مهارت های خود را به صورت عملی ارائه دادند.
دبیر هیئت نجات غریق و غواصی استان مرکزی همچنین خبر داد: در حال حاضر 300 ناجی در استان مرکزی به فعالیت می پردازند.
گفتنی است دومین دوره آمادگی نجات غریق آقایان و بانوان نیز اردیبهشت ماه سال جاری در اراک برگزار می گردد.
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