حبيب فكوري در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به ثمر رسيدن مبارزات انقلاب اسلامي از بركت خون شهدا است و آسايش، رفاه، امنيت كنوني ما و پيشرفت جامعه در گرو تمسك به فرامين اسلام و وصاياي شهدا است.

معاون آموزش و پرورش استان بوشهر با بيان اينكه شهادت به مثابه خون در رگ يك جامعه ديني است، گفت: رسالت خانواده شهدا حفظ فرزندان شهدا از تهاجم فرهنگي است.

وي در ادامه يادآور شد: دفاع از ولايت و رهبري مهمترين پيام شهداست، امروز ادامه راه شهدا، حضور و همراهي در مسير ولايت است و همه ما و مسئولان زماني مي‌توانيم موثر باشيم كه سربازي در ركاب امام خامنه‌اي (مدظله العالي) شويم.

معاون پژوهشي، برنامه‌ريزي و نيروي انساني اداره كل آموزش و پرورش استان بوشهر تصريح كرد: وظيفه آحاد ملت به ويژه متصديان بخش فرهنگي است تا نسل جوان جامعه را با فرهنگ شهادت طلبي و از خودگذشتگي آشنا كنند.

وی با اشاره به برگزاري نخستين يادواره 111 شهید فرهنگي استان بوشهر، ادامه داد: يادمان نرود كه امام راحل و عظيم‌الشان فرمودند؛ امروز حفظ جمهوري اسلامي از نماز واجب‌تر است و پشتيبان ولايت فقيه باشيد، با اين بيانات راه ما مشخص و تكليفمان معين است و غير اين بيراهه است.

معاون آموزش و پرورش استان بوشهر در پايان با تاكيد بر اينكه توصيه شهدا در وصيت‌نامه‌شان دفاع از انقلاب و ولايت فقيه است، افزود: گراميداشت ياد شهدا يك تكليف است و هميشه جامعه بايد با نام و فرهنگ شهادت كه كمال انسان و ميراث اوليا است، آشنا شوند.

فکوری افزود: تا پيش از برگزاري نخستين يادواره استاني 111 نفر از شهداي فرهنگي، از مهر سال گذشته تا كنون بيش از 120 يادواره شهدا در مدارس 17 منطقه و شهرستان‌هاي استان بوشهر برگزار شده‌است.

وی تصريح كرد: اين يادواره با سخنراني آيت‌الله صفايي بوشهري نماينده رهبر معظم انقلاب در استان و امام جمعه بوشهر و دكتر حاجي‌بابايي وزير آموزش و پرورش صبح دوشنبه دوم ارديبهشت ماه 92 در سالن مجتمع آزادگان شهر بوشهر برگزار مي‌شود.

معاون اداره كل آموزش و پرورش استان بوشهر ادامه داد: در اين يادواره از 10 خانواده سرداران شهيد شاخص فرهنگي استان بوشهر تجليل به عمل خواهد آمد.

فكوري از رونمايي كتاب شهداي فرهنگي استان بوشهر خبر داد و عنوان كرد: كتاب "مشق‌هاي ماندگار" به همت حوزه معاونت پژوهشي، برنامه‌ريزي و نيروي انساني اداره كل آموزش و پرورش استان و زير نظر جمعي از نويسندگان فرهنگي تدوين و چاپ شده‌است كه شامل تمثال شهداي معلم، زندگينامه، وصيت‌نامه و خاطرات هم رزمان شهداي فرهنگي است.

وی اضافه كرد: استان بوشهر 111 شهيد فرهنگي، 471 شهيد دانش آموز، 94 آزاده، 561 جانباز، 4 هزار رزمنده فرهنگي، 250 فرزند شهيد شاغل دارد و از چهار هزار رزمنده فرهنگي، دو هزار و 700 نفر شاغل و يك هزار و 300 نفر بازنشسته هستند.

وزير آموزش و پرورش عصر دوشنبه در همايش تجليل از خيرين مدرسه ساز كه در مجتمع فرهنگي هنري نهم دي بوشهر برگزار مي‌شود حضور مي‌يابد.