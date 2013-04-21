به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا محمدی در گفتگو با سایت فدراسیون كشتی با بیان این مطلب افزود: اعتماد به جوانان و اهمیت دادن به مسابقههای قهرمانی کشور موجب شده، عملا تیم دوم تا چهارم کشتی آزاد ایران در این مسابقات شرکت کند.
وی ادامه داد: در مورد داوریهای مغرضانه و ناعادلانه این مسابقات هرچه بگوییم کم گفتهایم و اگر امروز مشکل داوری نبود، باید حسن مرادقلی را در فینال این مسابقات میدیدیم.
دارنده چهار مدال نقره و برنز جهان اظهار داشت: مرادقلی نماینده وزن 60 کیلوگرم ایران، برابر حریف کرهشمالی با جانبداری به نفع کشتیگیر هندی شکست خورد و در حالی این اتفاق افتاد که مرادقلی با نتیجه 4 بر صفر جلو بود اما بلافاصله شکست ضربه فنی او مقابل کشتی گیر کرهشمالی اعلام شد تا کشتی گیر هندی بالا بیاید.
غلامرضا محمدی در پایان گفت: مرادقلی در دیدار گروه شانس مجدد نیز با ناداوری مقابل حریف هندی مغلوب شد و نتوانست برای مدال برنز هم مبارزه کند.
حسن مرادقلی در کشتی مقابل باج رانگ از هند در تایم سوم در حالیکه یک بر صفر عقب بود در ثانیههای آخر با اجرای یک فن فیتو موفق به کسب دو امتیاز حساس شد که به پیروزی وی منجر میشد اما داوران در حرکتی عجیب و ناباورانه دو امتیاز نیز به کشتی گیر میزبان دادند و در نهایت دست کشتی گیر هندی در مسابقه گروه بازندهها به نشانه پیروزی بالا رفت و نماینده ایران حذف شد.
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