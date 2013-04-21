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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۴۸

کشتی آزاد قهرمانی آسیا - هند؛

قهرمانی نمایندگان هند و كر‌ه‌شمالی در اوزان 55 و 60 كيلوگرم

قهرمانی نمایندگان هند و كر‌ه‌شمالی در اوزان 55 و 60 كيلوگرم

پيكارهای مدعيان اوزان 55 و 60 كيلوگرم كشتی آزاد قهرمانی آسيا شنبه شب با مشخص شدن نفرات برتر اين اوزان به پايان رسيد.

به گزارش‌ خبرنگار مهر، روز نخست رقابت‌های كشتي آزاد بزرگسالان قهرمانی آسيا روز شنبه با برگزاری مسابقات اوزان 55 و 60 كيلوگرم در شهر دهلی‌نو برگزار شد كه در نهايت مدعيان هند و كره‌شمالی موفق شدند طلای اين اوزان را از آن خود كنند.

بر اين اساس رده‌بندی اين اوزان به شرح زير است:
55 كيلوگرم:
1- آميت كومار (هند) 2- يانگ كيونگ (كره شمالی) 3- رسول كاليف (قزاقستان) و نومين باتبولد (مغولستان) 5- فوميتاكا موريشيتا (ژاپن) و شائوفنگ ليانگ (چين) 7- محمد طهماسبی‌زاده (ايران)

60 كيلوگرم:
1-  ريونگ هوانگ (كره‌شمالی) 2- جي هون يانگ (كره‌جنوبی) 3- دولت نيازبيكوف (قزاقستان) و باجرانگ باجرانگ (هند) 5- نيكولای نويف (تاجيكستان) و شوگو مائدا (ژاپن) 7- حسن مرادقلی (ايران)

رقابت‌های وزن 120 كيلوگرم امروز يكشنبه و رقابت‌هاي اوزان 66، 74، 84 و 96 كيلوگرم نيز روز دوشنبه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2037033

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