به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست رقابتهای كشتي آزاد بزرگسالان قهرمانی آسيا روز شنبه با برگزاری مسابقات اوزان 55 و 60 كيلوگرم در شهر دهلینو برگزار شد كه در نهايت مدعيان هند و كرهشمالی موفق شدند طلای اين اوزان را از آن خود كنند.
بر اين اساس ردهبندی اين اوزان به شرح زير است:
55 كيلوگرم:
1- آميت كومار (هند) 2- يانگ كيونگ (كره شمالی) 3- رسول كاليف (قزاقستان) و نومين باتبولد (مغولستان) 5- فوميتاكا موريشيتا (ژاپن) و شائوفنگ ليانگ (چين) 7- محمد طهماسبیزاده (ايران)
60 كيلوگرم:
1- ريونگ هوانگ (كرهشمالی) 2- جي هون يانگ (كرهجنوبی) 3- دولت نيازبيكوف (قزاقستان) و باجرانگ باجرانگ (هند) 5- نيكولای نويف (تاجيكستان) و شوگو مائدا (ژاپن) 7- حسن مرادقلی (ايران)
رقابتهای وزن 120 كيلوگرم امروز يكشنبه و رقابتهاي اوزان 66، 74، 84 و 96 كيلوگرم نيز روز دوشنبه برگزار خواهد شد.
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