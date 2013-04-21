فقط به فکر انتخاب اصلح باشید/ کاندیدای اصلح در انتخابات تنها یک نفر است

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله مصباح یزدی بعدازظهر امروز در همایش جبهه پایداری با بیان اینکه کسی که شب را صبح کند در حالی که اهتمامی به کار مردم ندارد از دیدگاه پیامبر اسلام مسلمان واقعی نیست گفت: اسلام در یک جمله عبارت است از راه رسیدن به سعادت حقیقی انسانها در دنیا و آخرت؛ به عبارت دیگر اسلام رنگی است که به زندگی انسان در تمام عرصه ها زده می شود.

وی با اشاره به اینکه به عقیده ما خدای متعال برای اینکه انسان را به کامل ترین مراتب هدایت کند انبیا را فرستاده افزود: همه انبیا مقدمه آمدن پیامبر اسلام بوده اند که بهترین و کاملترین راه برای رسیدن به سعادت بشری را به انسان نشان داد.

رئیس موسسه فرهنگی امام خمینی با اشاره به اینکه اسلام تمام جهات و ابعاد وجودی انسان را به طرف هدف حقیقی حرکت می دهد و این به یک وجه خاص از انسان اختصاص ندارد، ادامه داد: یعنی هر رفتاری که در هر حوزه ای باید از سوی انسان انجام شود جزئی از اجزای اسلام است.

آیت الله مصباح یزدی گفت: روشن است که عمده ابعاد وجودی انسان که در ارتباط با انسانهای دیگر تبلور می کند بعد اجتماعی آن است که محل توجه اسلام است و خدا خواسته که انسان را در بعد اجتماعی در معرض امتحان قرار دهد.

آیت الله مصباح یزدی با اشاره به اینکه اگر انسان نسبت به بخش اعظم وجودی خود یعنی روابط اجتماعی کوتاهی کند و آن را به دست فراموشی بسپارد فکر اسلامی ندارد، افزود: بین انسانها برخی دشمن انسانهای دیگر هستند، نمونه های آن همیشه بوده و امروز هم می بینیم؛ دغدغه ای برای خدمت به اینها وجود ندارد چون خدمت به آنها خدمت به خلاف انسانیت است.

وی با طرح این سئوال که اهتمام به امور مسلمانان یعنی چه؟ افزود: همه امور انسانها باید مورد دغدغه انسان باشد و البته اول از همه اینکه هر کسی آن را درک می کند نیازهای مادی است یعنی اگر انسان بداند همسایه، دوست ، فامیل یا سایر مسلمانان که در کشورهای دیگر هستند از لحاظ مادی در مضیقه می باشند چنین انسانی اگر مسلمان باشد در این شرایط نمی تواند آرام بگیرد. باید برای اقتصاد و معیشت آنها به اندازه ای که می تواند کاری انجام دهد.

رئیس موسسه فرهنگی امام خمینی نیاز به امنیت را اولویت دیگر نیازهای انسان دانست و ادامه داد: اگر غذا و مسکن فراهم باشد ولی امنیت نداشته و انسانها اضطراب داشته باشند که جان و مال و ناموس آنها در خطر است زندگی توام با مرگ خواهند داشت البته در اطراف این گونه نیازها مسائل بهداشتی، درمانی، معالجه بیماران ، بیمه بازنشستگان و از کار افتادگان و معلولان و جانبازان و نیز نیازهای عمومی در برابر امراض مطرح است.

آیت الله مصباح یزدی با بیان اینکه محور همه این نیازها دنیوی است و بدون شک دوام آنها تا هنگام مرگ است گفت: همانطور که برای خودمان به فکر رفع نیازها هستیم باید دغدغه دیگران را هم داشته باشیم؛ کسانی که تفکر مادی و ماتریالیستی داشته و ماوراء ماده را قبول ندارند نیازها را به همین جا خلاصه می دانند اما انبیاء آمده اند تا به انسانها بفهمانند که شما یک نیاز بسیار مهمتر از نیازهای مادی دارید که این نیاز تا بی نهایت ادامه دارد.

وی گفت: آنچه می تواند این نیازمندی ها را برطرف کند دین و اسلام با ارزشهای مختلف آن است؛ مهمترین رسالت انبیا بعد از توجه دادن به خدا ، توجه دادن به معاد است که البته بعد از توجه دادن به این نیاز بدنبال برنامه ای باید بود که بدانیم چگونه به این نیاز برسیم آن وقت است که می فهمیم که دین چقدر اهمیت دارد.

رئیس موسسه فرهنگی امام خمینی با اشاره به اینکه کسی که دین را شناخته است بیش از هر کس دیگر باید برای سعادت ابدی انسانها اهتمام داشته باشد عنوان کرد اگر بخواهیم برای دیگران دغدغه داشته باشیم و خدمتی انجام دهیم اولین خدمت باید خدمتی باشد که به درک زندگی ابدی انسانها بخورد.

رئیس موسسه فرهنگی امام خمینی ادامه داد: ما که باور داریم چنین زندگی ای وجود دارد باید بیش از هر چیز نگران باشیم که زندگی ابدی به خطر نیفتاد؛ زندگی دنیوی را به هر شکلی که شد می توان برطرف کرد اما نیازهای ابدی را که هیچ شناختی از آن عالم نداریم فقط با دین می توان تامین کرد.

آیت الله مصباح یزدی با بیان اینکه هر اندازه نگران انسانها هستیم باید نگران باشیم که این افراد به بیراهی و گمراهی نروند گفت: ما که معتقدیم چنین حقیقتی وجود دارد هم بای نگران عاقبت خودمان و هم نگران آخرت دیگران باشیم.

وی با بیان اینکه وقتی می گوییم نگرانیم دیگران اسلام را بشناسند به خاطر بیشتر شدن دسته بندی و گروه بندی خودمان نیست ادامه داد: آنچه مهم است این است که کاری کنیم که انسانها تا ابد سعادتمند شوند.

رئیس موسسه فرهنگی امام خمینی گفت: از نظر درجه بندی اولین دغدغه ما نسبت به دیگران باید این باشد که راه سعادت را بشناسند؛ در جامعه ما باید بالاترین دغدغه ما این باشد که باورهای اسلامی پیاده شود و پس از آن نوبت به مادیات، مسکن، بهداشت و امنیت می رسد.

آیت الله مصباح یزدی با اشاره به اینکه قرنها بود که در جامعه ما به دلایل مختلف دین کمرنگ شده بود، نهادهای دینی فعال نبودند و روضه خوانی ممنوع بود گفت: خدا بر جامعه ما منت گذاشت و یک انسان از تبار انبیا برانگیخت که فریاد خداپرستی را در جامعه بلند کرده و مردم را به اطاعت خدا دعوت کند؛ او چیزی از زندان، تبعید، اتهام، بدگویی ها و تهمت های گوناگون کم نگذاشت و همه را تحمل کرد و خدا هم اولین کمکی که به او کرد این بود که یاران پاکباز برای او رساند.

وی ادامه داد: دست کم 50 درصد از کارهایی که بعد از انقلاب در ایران و سایر کشورهای اسلامی انجام می شود سهمی از ثوابش برای امام خمینی است.

آیت الله مصباح یزدی گفت: همه شما مقلدان یکی از مراجع تقلید هستید و از مرجعی تقلید می کنید ، وظیفه شما این است که مرجعی را که فکر می کنید بهتر است انتخاب کنید و بر اساس تشخیص عمل کنید. ممکن است نظر مرجع تقلید شما خطایی نیز داشته باشد ولی وظیفه شما این است که بر طبق نظر مرجع خود عمل کنید.

وی با بیان اینکه کشور ما از یوق بردگی استعمارگران رهایی یافته افزود: امروز ایران در تمامی معادلات جهانی تاثیرگذار است و بدون حضور کشور ما معادلات حل نمی شود.

جامعه ای تشکیل داده ایم که احترام، امنیت و پیشرفت مادی ، علمی و تکنولوژیکی در قبال آن بدست آمد، ولی باید در این جامعه به امور مسلمانان بیشتر اهتمام داشته باشیم، اگر ثروت داریم به فقرا کمک کنیم و اگر می توانیم برای بیکاران کار تولید کنیم.

رئیس موسسه آموزشی امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه باید نگران دین جوانان باشیم، تصریح کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند دشمن قلب جوانان را هدف قرار داده و می خواهد ایمان آنها را بدزدد، لذا کسانی که سر کار می آیند باید مانع این کار شوند و دین جوانان را احیا کنند.

وی ادامه داد: هر کسی بخواهد به جامعه خدمت کند باید از تخصص و تجربیات دیگران استفاده کند . مثلا برای خدمت به اقتصاد نیاز به اقتصاددانان داریم، برای درمان بیماران نیاز به یک پزشک متخصص داریم چون کسی که فیزیک اتمی خوانده فقط در بخش تخصصی خود می تواند خدمت کند. اگر کسی بخواهد به همه افراد جامعه خدمت کند آیا بدون تخصص می تواند این کار را انجام دهد.

آیت الله مصباح یزدی تاکید کرد: کسی که می خواهد مدیریت کشور را در دست بگیرد حتما نباید پزشک ، خلبان، آخوند و ... باشد بلکه کسی که گرایش فرهنگی داشته باشد و دلش برای دین مردم بسوزد، کامل ترین است.

مصباح یزدی اضافه کرد: هر یک رایی که در صندوق انداخته شود خدمتی به کشور است باید سعی تان را بیشتر کنید و کسی را انتخاب کنید که شایسته است. هوای نفس را کنار بگذارید، فکر این نباشید که فرد مورد نظر شما همزبان، رفیق یا هم استانی شماست، بلکه به این فکر باشید کسی را انتخاب کنید که به اسلام و مسلمین خدمت کند ولو اینکه با شما رابطه دوستی نداشته باشد.

وی با بیان اینکه اگر کسی در جامعه طرحی داشته باشد که هم نیاز معنوی را پاسخ دهد و هم در حد توان به نیاز مادی بپردازد و هرچه می تواند از مشکلات بکاهد، شایسته است گفت: توقع باید محدود و معقول باشد تا دشمنان از شعارها سوءاستفاده و سیاه نمایی نکنند.

رئیس موسسه پژوهشی امام خمینی فرصت برای رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را همیشگی ندانست و عنوان کرد: یک نسیمی در خرداد ماه در کشور شروع به وزیدن می کند که می توانید از آن استفاده کنید. اگر برای خدا این کار را کردید خدمتی برای مردم ایران است. آثار این امر ممکن است تا بی نهایت ادامه داشته باشد، آیا نباید این فرصت را غنیمت شمرد؟

مصباح یزدی با تاکید بر اینکه باید فقط به فکر انتخاب اصلح باشید، گفت: شورای مرکزی جبهه پایداری تلاش کردند به عنوان وظیفه، کاندیدای اصلح خود را شناسایی کنند، آنها به وظیفه خودشان عمل کرده و فرد اصلح را پیدا کردند، شما نیز بروید تحیق کنید ، اگر کسی بهتر از کاندیدای پایداری پیدا کردید به او رای بدهید، چرا که باید شما تشخیص بدهید چه کسی به اسلام بهتر خدمت می کند.

وی با بیان اینکه تفاوت ایران با کشورهای اسلامی دیگر این است که آنها ولی فقیه ندارند، افزود: از مهمترین خصوصیات کاندید اصلح ولایتمداری، اهتمام به ارزشهای اسلامی، کارایی، تجربه مدیریت و اطلاعات کافی است. امام و رهبر هم در همه موضوعات تخصص ندارند، ولی مشاورینی دارند که از آنها استفاده می کنند.

مصباح یزدی خاطرنشان کرد: معرفی کردن کاندیدا به این معنی نیست که تکلیف از شما ساقط شود. اگر به انتخاب این افراد اطمینان دارید کافی است. افراد دیگری هم صالح هستند ولی اصلح مهم است و آن هم یک نفر است. هر کس صادقانه به مردم خدمت کند ما به او احترام می گذاریم.

رئیس موسسه فرهنگی امام خمینی گفت: ممکن است کسانی که انتخاب نکردیم برای پست دیگری اصلح باشند . در این دوره ممکن است یک نفر و در دوره دیگر، فرد دیگری اصلح باشد.

عضو شورای فقاهتی جبهه پایداری گفت: ما به همه کسانی که از عمق دل به فکر خدمت هستند احترام می گذاریم و از انتخاب ما خدایی ناکرده نباید کسی دلخور شود.