به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین مراسم از سلسله برنامه‌های «شب شاعر»، خانه سرود انقلاب اسلامی از مقام هنری و اخلاقی قادر طهماسبی، سراینده شعرهایی همچون «مثنوی شهادت» و «کربلا در کربلا می‌ماند اگر زینب نبود...» تجلیل خواهد کرد.

در این مراسم که سه شنبه 3 اردیبهشت در نخلستان سازمان هنری رسانه‌ای اوج برگزار می‌شود، یوسفعلی میرشکاک، محمدعلی مؤدب، رضا اسماعیلی و تعداد دیگری از یاران طهماسبی سخنرانی خواهند کرد. همچنین مستندی از زندگی قادر طهماسبی به نمایش درخواهد آمد.

پیش از این مراسم های «شب شاعر» در بزرگداشت مصطفی محدثی خراسانی، رضا اسماعیلی و یوسفعلی میرشکاک برگزار شده بود.

چهارمین «شب شاعر»، سه‌شنبه 3 اردیبهشت از ساعت 17 تا 19 در نخلستان اوج واقع در خیابان آیت‌الله طالقانی، روبروی سینما فلسطین، خیابان برادران مظفر شمالی، پلاک98، سازمان هنری رسانه‌ای اوج برگزار می‌شود.