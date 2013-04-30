به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی پیش از ظهر سه‌شنبه در مراسم اختتامیه سومین جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری خلیج فارس در بندرعباس با بیان اینکه اکتشافات جدید باستان‌شناسان نشان‌دهنده شکل‌گیری تمدن از منطقه خلیج فارس بوده‌است، اظهار داشت: نظام سلطه همواره نسبت به این منطقه چشم طمع داشته و با اقداماتی همچون تحریف نام خلیج فارس به دنبال اختلاف افکنی میان ملت‌های منطقه برای رسیدن به اهداف خود بوده است.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری جشنواره فرهنگی هنری خلیج فارس طی سالیان اخیر، عنوان کرد: این جشنواره فرصت مغتنمی برای پاسداری از نام و هویت خلیج فارس است و هر سال با شکوه‌تر از گذشته برگزار شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در این خصوص سوژه‌های بسیاری همچون یافته‌های باستان‌شناسی و مباحث تاریخی برای هنرمندان وجود دارد و می‌توان آثار هنری بسیاری را در این خصوص تولید کرد.

حسینی با تاکید بر اینکه در اصالت عنوان خلیج فارس هیچ شکی نیست، بیان کرد: در اسناد تاریخی معتبر دنیا و سفرنامه‌های مختلف و همچنین در نقشه‌های معتبر موجود در موزه‌های دنیا، نام خلیج فارس ذکر شده است و ما تعجب می‌کنیم که برخی افراد می‌خواهند این واقعیت را انکار کنند.

وی افزود: متاسفانه برخی به جای پرداختن به منافع مسلمانان به دنبال معرفی ایران به عنوان یک تهدید و همچنین ایجاد تفرقه و درگیری در کشورهایی همچون عراق و سوریه و دامن زدن به اختلافات هستند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش پایانی سخنان خود گفت: خوشبختانه امروز نسل جوان ایران اسلامی در فضای مجازی در راستای پاسداری از نام خلیج فارس تلاش می‌کنند و استفاده از نام خلیج فارس در تمامی سازمان‌های مهم بین‌المللی رایج است.

سومین جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری خلیج فارس به مناسبت روز ملی خلیج فارس در رشته‌های مختلف فرهنگی و هنری در سراسر کشور برگزار می‌شود.