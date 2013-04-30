به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری خلیج فارس ظهر سه شنبه با معرفی افراد برگزیده در سالن شهیدآوینی بندرعباس پایان یافت.

پیروز مجتهدزاده ، حسن زندیه و محمدرضا سحاب به عنوان پژوهشگران و محققان برتر این جشنواره انتخاب شدند. همچنین لوح تقدیر و تندیس این جشنواره به مریم سلیمی زاده در بخش پژوهشهای محیط زیستی از هرمزگان، پیمان پارس مهر در بخش خوشنویسی از قزوین و علیجان سلیمانی در بخش متون ادبی از کرمان اهدا شد.



بهرام عظیما در بخش انیمیشن از هرمزگان و محمدترکمانی در بخش شعرترکی در آذربایجان غربی از نفرات برگزیده این جشنواره بودند.

جشنواره موضوعی خلیج فارس در ۳۲ بخش در سراسر کشور برگزار که امروز از برگزیدگان این جشنواره ها تجلیل شد. جشنواره های موضوعی از ۲ اردیبهشت در سراسر کشور آغاز شد.

اعطای بورس تحصیلی به برگزیدگان جشنواره بین المللی فرهنگی هنری خلیج فارس و ارتقای دبیرخانه به بنیاد فرهنگی هنری خلیج فارس به عنوان پیشنهاد به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شد.



در این مراسم از پنج عنوان کتاب با موضوع خلیج فارس رونمایی شد.



از خانواده های شهدای خلیج فارس و فرماندهان ارشد نظامی در این مراسم تجلیل شد.

وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی از مهمانان این جشنواره در بندرعباس بود.