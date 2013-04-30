به گزارش خبرنگار مهر، آرش افشین مهاجم تیم فوتبال فولاد خوزستان که در هفته بیست و هشتم لیگ برتر در بازی مقابل صنعت نفت مصدوم شده بود، چند هفته مسابقات لیگ را به این خاطر از دست داد. با این حال کادر پزشکی باشگاه فولاد تمام تلاشش را برای رفع مصدومیت افشین به کار برد تا این بازیکن تمرینات اختصاصی‌اش را آغاز کند.

افشین روز دوشنبه در دیدار تدارکاتی فولاد برابر صنعت نفت هم به میدان رفت و دل کادر فنی تیمش را برای بازی با استقلال گرم کرد.

نعیم سعداوی مربی تیم فولاد خوزستان در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: آرش را مدت‌ها در اختیار نداشتیم ولی این بازیکن در بازی تدارکاتی مقابل صنعت نفت محک خورد و نشان داد به شرایط بازی برگشته است. بازگشت افشین برای ما مایه امیدواری بود.

تیم فوتبال فولاد خوزستان هفته آینده در چارچوب مسابقات هفته سی و سوم لیگ برتر، در اهواز از استقلال میزبانی می‌کند. این مسابقه در تعیین سرنوشت قهرمان لیگ اهمیت به سزایی دارد.