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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۰۲

در یک دیدار تدارکاتی/

فولاد خوستان موفق به شکست نفت آبادان شد

فولاد خوستان موفق به شکست نفت آبادان شد

اهواز - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال فولاد خوزستان شب گذشته در یک دیدار تدارکاتی در اهواز موفق به شکست حریفش صنعت نفت آبادان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم که هم اکنون در لیگ برتر فوتبال کشور حضور دارند برای آماده کردن بازیکنانشان برای ادامه رقابتهای لیگ برتر در یک دیدار تدکارتی به مصاف هم رفتند.

فولاد برای کسب سهمیه رقابت های آسیایی برای فصل آینده تلاش می کند در حالی که صنعت نفت آبادان سقوطش به لیگ دسته اول قطعی شده و ادامه حضورش در لیگ برتر صرفا برای تکمیل بازی هایش است.

در این دیدار دوستانه، کادر فنی هر دو تیم برای استفاده از بازیکنان خود دست به تغییرات زیادی زدند و به همین دلیل همه بازیکنان دو تیم به نویی اجازه حضور در زمسن را یافتند.

نیمه نخست این دیدار که با گرمای خاصی آغاز شد،در همان دقایق ابتدایی برای فولاد خوزستان با درخشش ایوب کلانتری یک گل را به همراه داشت.

پیش از این دیدار که در استادیوم تختی اهواز برگزار شد، تیم فوتبال فولاد خوزستان در یک دیدار دوستانه برابر تیم یادآوران شلمچه خرمشهر به برتری پنج بر صفر دست یافته بودند.

بازیکنان تیم بزرگسالان فولاد خوزستان که در رتبه چهارم لیگ برتر فوتبال کشور جای دارند، در هفته سی و سوم رقابتهای لیگ برتر كشور از ساعت 17 و 45 دقیقه روز یكشنبه (15 اردیبهشت‌ماه) میزبان تیم استقلال تهران است.
 

کد مطلب 2043688

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