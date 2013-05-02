به گزارش مهر، پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام ابوترابی، وی با حضور در «نشست هم اندیشی راهبردی جبهه ایستادگی ایران اسلامی» با اشاره به دلایل نامزدی اش در انتخابات ریاست جمهوری گفت: با تجربه ای که در مجلس شورای اسلامی داشته ام، نقش کلیدی دولت در تحقق اهداف نظام و فراهم آوردن بستر مناسب برای حرکت در جهت آرمان های انقلاب و یا خلق چالش برای کشور را برجسته می دانم.

ابوترابی در جمع اعضای شورای عالی این جبهه افزود: معتقدم اگر دغدغه ارتقای کارایی نظام در راستای آرمان های تبیین شده را داشته باشیم، باید از تمام ظرفیت و توان خود برای ارتقای کارایی دستگاه اجرایی بهره بگیریم و تحقق این مهم را منوط به اعتقاد داشتن به گفتمان نظام، داشتن کارنامه روشن در وفاداری به آرمانها ی نظام اسلامی، اشراف کلی به مسائل کشور، ظرفیت لازم برای اجماع با نخبگان، استفاده از خرد جمعی و همدلی و هماهنگی با قوا می دانم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص وجه تمایز برنامه های نامزد ها انتخابات به عقبه سیاسی آنها، گفتمان و ادبیات نامزد ها و برنامه های آنها اشاره کرد.

نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مورد اولویت های امروز کشور با تاکید بر استفاده از ظرفیت سیاسی، اقتصادی و علمی کشور گفت: در سالهای اخیر نه تنها به این ظرفیت ها توجهی نشده بلکه در جهت حذف بسیاری از آنها گام برداشته شده و به وحدت ملی آسیب رسانده است.

وی با اشاره به اینکه باید با ظرفیت علمی و اجرایی کشور آشنایی کامل وجود داشته باشد، گفت: به نظر من باید از چارچوب های سیاسی که ما را از این ظرفیت ها دور می کند، پرهیز کرد.

ابوترابی در ادامه اضافه کرد: کارگروه هایی تشکیل شده تا از این ظرفیت ها در تدوین و اجرای برنامه ها استفاده و به سمت افق های روشنی حرکت کنیم.



وی اساسی ترین مشکل کشور را تفاوت گفتمان دولت و نظام در مسائل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دانست و یادآور شد: معتقدم گفتمان نظام و دستگاه اجرایی باید واحد باشد و دولت خود را مجری گفتمان نظام بداند.

عضو شورای عالی حل اختلاف قوا ریشه اصلی مشکلات اقتصادی را هم زاویه گرفتن از سیاست های کلی کشور عنوان کرد و با تاکید بر انضباط مالی و مدیریت هزینه گفت: دستگاه اجرایی باید با نگاه به برنامه توسعه گام بردارد و در بودجه ریزی هم در جهت آن حرکت کند.

وی گفت: اگر این نگاه وجود داشت هم اکنون شاهد بیشترین وابستگی به درآمد نفتی نبودیم.

نائب رئیس مجل با تاکید بر اینکه قانون اساسی کشور در بالاترین تراز قرار دارد گفت: البته می توان در چارچوب های مشخصی به ارتقای آن پرداخت.



وی حضورش در عرصه انتخابات را به منظور فراهم آوردن بستری برای تحقق گفتمان نظام و اصول گرایی دانست و اظهار کرد: تا آنجا که حضورم به این هدف کمک کند، خدمت خواهم کرد.

عضو جامعه روحانیت مبارز با تاکید بر فرهنگ و دین به عنوان دو عامل کنترل کننده در کشور گفت: اگر ما دستگاه قضایی و انتظامی را تقویت کنیم قطعا چالش ها و آسیب های اجتماعی کاهش پیدا خواهد کرد.

وی در خصوص راهکارهای رشد فرهنگ و تقویت مبانی دینی گفت: راه اصلی این است که دولتمردان و دستگاه های اجرایی فرهنگ و اندیشه دینی را در سبک مدیریت و زندگی خودشان متجلی کنند و این تنها راه بسط ارزش های دینی در جامعه است.

ابوترابی با تاکید بر اهمیت و ضرورت نقد پذیری دستگاه های اجرایی خاطر نشان کرد: دولت باید به نهادها و مردم اجازه دهد تا او را نهی از منکر کند.

وی با انتقاد از نظریه پردازی در یک اتاق بسته آن را بی تاثیر و مخرب خواند و افزود: نظریه ای که در فضای علمی و در تقابل با خرد جمعی ساخته و پرداخته شود ماندگار، تاثیر گذار و راه گشا خواهد بود.

وی با تاکید بر شایسته سالاری گفت: معتقدم باید به مدیران اختیار کامل تفویض کرد و در عین حال بیشترین حد نظارت را بر آنها اعمال کرد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری ملاک افراد مناست برای همکاری با دولت را اعتقاد به گفتمان نظام، برخورداری از دانش و تخصص و تجربه و داشتن انگیزه بالا برای خدمت و بهره گیری از خرد جمعی دانست.

وی در پاسخ به سئوالی درباره دلایل ایجاد نوسانات ارزی در کشور گفت: ذخایر ارزی ما متناسب با درآمدهای ارزی کشور نیست و با اصلاح نظام بودجه ریزی می توان این مشکل را حل کرد.

ابوترابی افزود: بایستی نرخ ارز را بر اساس سیاست تدوین شده در قانون برنامه تدوین می کردیم و در این صورت هیچ نرخی دستوری باقی نمی ماند.

وی همچنین انضباط مالی، ارائه بودجه عملیاتی و تخصیص 50 درصد از درامد های نفتی به صندوق توسعه ملی را راهکارهایی برای حل مشکلات اقتصادی دانست.

نائب رئیس مجلس با تاکید بر ضرورت استقلال بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی قلک دولت نیست بلکه باید سیاستهای کلان ارزی را تدوین کند.

وی با اشاره به اهمیت سیاست خارجی کشور خاطر نشان کرد: با ایستادگی بر اصول باید راه جدیدی را برای سیاست خارجی باز کرد و با افزایش اقتدار سیاسی و اقتصادی تهدید ها را مدیریت کرد.







