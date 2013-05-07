مدرن ترین سامانه مین روب ایران رونمایی شد/آغاز رزمایش تخصصی مین روبی در جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر صبح امروز با حضور سرلشکر عطاالله صالحی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و امیر دریادار حبیب‌الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش، عملیات تخصصی مین روبی این نیرو در محدوده شرق تنگه هرمز (دریای عمان) برگزار شد.



در این عملیات پس از اقدام به مین‌ریزی نیروهای دشمن در مجاور یگان‌های شناوری ایران این موضوع توسط یگان‌های گشت و شناسایی نداجا کشف شد و در ادامه با استفاده از تجهیزات کاوش زیر سطحی از وجود این مین‌ها اطمینان به عمل آمد.



سپس سامانه جدید و مدرن مین شکار ساخته شده توسط جمهوری اسلامی ایران با به کار گیری یگان بالگردی توانست مین‌های کاشته شده در دریا را خنثی و منفجر کند.



با عملیاتی شدن این سامانه، جمهوری اسلامی ایران در زمره معدود کشورهای جهان قرار گرفت که می‌تواند نسبت به خنثی سازی و یا شکار مین‌های قرار گرفته در سطح آبها مقابله کند.