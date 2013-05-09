محمدرضا عارف به نمایشگاه کتاب تهران رفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف، نامزد طیف اصلاح‌طلب در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ساعت 11:45 صبح امروز پنجشنبه 19 اردیبهشت برای بازدید از بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به مصلی آمد.

عارف که تیم ستاد انتخاباتی‌اش را همراه ندارد، هم اکنون در حال بازدید از بخش ناشران داخلی در شبستان مصلی است.

به گفته یکی از اعضای تیم همراه این نامزد انتخابات ریاست جمهوری، هدف وی از این بازدید دیدن غرفه‌ها و آشنایی با فعالیت ناشران و همچنین روند برگزاری نمایشگاه کتاب امسال است و برنامه خاصی برای دیدار با مسئولان نمایشگاه یا برگزاری نشست در غرفه‌های نمایشگاه ندارد.

گزارش این بازدید متعاقباً ارسال می‌شود.