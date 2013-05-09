غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و کاندیدای احتمالی دهمین انتخابات ریاست جمهوری که برای شرکت در مراسم رونمایی از اولین جلد فرهنگ جامع زبان فارسی به بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران آمده بود، در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سئوال که در نهایت چه کسی از ائتلاف میان او، قالیباف و ولایتی به عنوان نامزد نهایی معرفی میشود، گفت: هنوز هیچ چیز معلوم نیست. ما سه نفر اعلام کردهایم که همگی ثبتنام میکنیم.
عضو ائتلاف پیشرفت افزود: اعلام نام نفر نهایی ائتلاف را به بعد از ثبت نام در انتخابات و کاندیداتوری موکول کردهایم و تا آن زمان منتظر نظر شورای نگهبان میمانیم. این گونه فرصت بیشتری برای فکر کردن هم وجود دارد.
حداد عادل گفت: پیش از ثبت نام و قبل از اعلام نظر شورای نگهبان فرد مورد نظرمان را معرفی نخواهیم کرد، ولی میگویم که قرار است در پایان کار، یک نفر از میان ما معرفی شود.
رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره این که چرا ائتلاف سه نفره حداد، قالیباف و ولایتی نتوانسته همه اصولگرایان را دور خود جمع کند، گفت: همین که این ائتلاف توانسته اکثریت اصولگرایان را گرد خود داشته باشد، جای خوشحالی دارد.
