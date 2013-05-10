درآمد 220 میلیون دلاری آذربایجان شرقی از فروش فرش و صنایع دستی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی شامگاه پنج شنبه در آیین پایانی کنگره بین المللی هنرهای اسلامی و صنایع دستی در تبریز اظهار داشت: تبریز یکی از بزرگترین قطب های تولید فرش دستباف در کل دنیا محسوب شده و سالانه در آمد زیادی از فروش فرش و صنایع دستی نصیب کشور می شود.

وی ادامه داد: شهر تبریز با قدمت بالایی که در زمینه هنر و صنعت دارد جزو شهرهای تاریخی و دارای معماری خاص به شمار می رود و هنرمندان زیادی از این شهر سر برآورده اند.

بیگی با اشاره به ضرورت همکاری بیشتر میان هنرمندان کشورهای مختلف اسلامی گفت: این همکاری سبب می شود هنر زیبای اسلامی در جهان شکوفا شده و همه مردم جهان از آن استفاده کنند و به این ترتیب فرهنگ مسلمانان در سراسر جهان بیشتر معرفی شود.

وی با بیان اینکه هنر اسلامی نشانگر هویت فرهنگی کشورهای مسلمان است، اظهار داشت: علاوه بر این، توجه بیشتر به این هنر زمینه ساز شکوفایی اقتصادی کشورها شده و تعامل میان کشورها را بیشتر می کند.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: ایرانیان همواره توانسته اند در زمینه های مختلف هنری افتخارات زیادی کسب کنند که از آن جمله می توان به جایزه هایی در زمینه های مختلف صنعتی از جمله مینیاتور اشاره کرد.

وی افزود: دانشگاه های هنرهای اسلامی در شهرهای مختلف کشور زمینه ساز تشویق جوانان به سوی علم اندوزی در خصوص این رشته شده و سالانه هنرمندان زیادی از طریق این دانشگاه ها به جامعه تحویل داده می شوند.