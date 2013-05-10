رضایی : به حامیانم گفتم شعار ندهید / توضیح درباره کارناوال انتخاباتی 

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پس از ثبت نام در انتخابات در نشست خبری در سالن وزارت کشور گفت: من یک رزمنده ام و غبار شلمچه را به 10 ریاست جمهوری نمی دهم.

وی درباره راه اندازی کارناوالی از حامیانش که وی را تا وزارت کشور همراهی کردند و منع قانونی این کار گفت: این عده از نماز جمعه با شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا آمدند و خود من نیز در زمان سخنرانی روبروی وزارت کشور درباره حادثه تلخ حمله اسرائیل به سوریه که نشان دهنده آینده تلخی است که در انتظار دنیاست صحبت کردم.

خبرنگاران به رضایی گفتند که همراهانش شعار "رضایی حمایتت می کنیم" می دادند و این تبلیغات است.

وی گفت: به کسانی که شعار "رضایی حمایتت می کنیم" سر دادند گفتم که کسی این شعار را ندهد.

خبرنگاری پرسید اما آنها به همراه شما آمدند و شما آنها را هدایت می کردید، رضایی گفت: من وقتی حرکت می کنم کسانی که همراه من هستند باید آنها را هدایت کنم تا در چارچوب قانون حرکت کنند.

خبرنگاری گفت: معاون وزیر کشور گفته است که نباید بیش از 15 نفر همراه هر کاندیدا باشند و رضایی پاسخ داد ما کمتر از 15 نفر وارد محل ثبت نام شدیم.

وی تاکید کرد: این نفرات از راهپیمایی نماز جمعه همراه من بودند، آنها در مسیر اتوبوس های خودشان بودند و من چون نمی خواستم وارد وزارت کشور شوند، جلوی وزارت کشور سخنرانی کردم.

اشاره خبرنگاران به شیوه ورود محسن رضایی به وزارت کشور بود . وی بعد از نماز جمعه تهران ، مسیر محل نماز تا وزارت کشور را پیاده طی کرد و عده ای با پرچم و شعار وی را همراهی می کردند .

محسن رضایی در ادامه در پاسخ به خبرنگاری که خطاب به وی گفت " شما همواره به استفاده دولت از امکانات دولتی اعتراض می کنید اکنون خود شما از امکانات مجمع تشخیص استفاده می کنید"، گفت: این شایعه است ، ما سال گذشته برای پرداخت حقوق کارمندانمان دچار مشکل شدیم. ما مثل دولت و جاهای دیگر نیستیم که امکانات داشته باشیم.

خبرنگاری از رضایی پرسید شما نتوانستید یک رسانه را اداره کنید چطور می خواهید یک مملکت را اداره کنید، رضایی گفت از مدیرعامل و صاحب امتیاز آن رسانه سئوال کنید.

وی در پاسخ به این سئوال که تا به حال چندین دوره کاندیدا شده اید چرا این دوره برای انتخابات ثبت نام کردید، گفت: من یک رزمنده هستم هر وقت احساس خطر کنم جانم را فدای ملت ایران می کنم. اکنون نیز احساس می کنم خطراتی مردم را تهدید می کند و به همین دلیل آمده ام تا مردم را از این خطرات نجات دهم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: من در چارچوب قانون از حق مردم ایران دفاع می کنم چون قانون شکنی را خلاف مصلحت می دانم.

خبرنگاری درباره خدمت سربازی از رضایی سئوال کرد و وی پاسخ داد: رئیس جمهور رئیس شورای ملی کشور است، مسائل نیروهای مسلح در دبیرخانه شورای امنیت ملی با ستاد کل نیروهای مسلح تصمیم گیری می شود. طرح های سربازی و نظام وظیفه در دبیرخانه شورای امنیت و سپس در شورا مورد تصمیم گیری قرار می گیرد و پس از تصویب رهبری اجرا می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا کارناوال هایی مشابه آنچه وی به همراه خود به وزارت کشور آورده بود پایه گذار اردوهای خیابانی برای انتخابات نخواهد بود، گفت: اگر هر کسی در کشور در چارچوب قانون عمل کند این اتفاق نمی افتد. در صحبت با هوادارانم گفتم که از این اتفاق حمایت کنند اگر چارچوب قانون باشد انحراف و فتنه ای صورت نمی گیرد .

وی ادامه داد: تبلیغات انتخاباتی و فعالیت های انتخاباتی را باید از هم جدا کنیم. متاسفانه به دلیل نقص قانون اینها تفکیک نشده است همیشه برای ریاست جمهوری از 6 ماه قبل فعالیت انتخاباتی شروع می شود که اشکالی هم ندارد اما تبلیغات پس از اعلام شورای نگهبان خواهد بود.

رضایی خاطر نشان کرد: چطور می شود حماسه سیاسی انجام داد اما فعالیت انتخاباتی نکرد. هر استانی که نامزدهای انتخاباتی در چند ماه گذشته سفر کردند با فشار دولت روبرو بودند و دولت مدعی بود که تبلیغات زودرس می کنند. پس شعار رهبری چه می شود. باید ببینیم چه کسانی جلوی شور و نشاط انتخاباتی را گرفته اند.

رضایی در پاسخ به این سئوال که آیا به نفع کسی کنار می روید، گفت: من با ملت ایران ائتلاف یک به اضافه 70 میلیون را تشکیل داده ام و به نفع کسی کنار نمی روم.

وی درباره گرانی تصنعی از طرف دولت گفت: فشار اقتصادی بالاست و هر شهرستانی که رفتم مهمترین مشکل مردم اقتصاد است. بخشی از این مشکل مربوط به تحریم ها است ولی 70 درصد آن مربوط به سوء مدیریت، خودزنی و خودتحریمی است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: البته موج طوفان کالاهای چینی که وارد اقتصاد ایران شده و بازار را از تولید کنندگان گرفته نیز بی تاثیر نیست. ما در شرایط اقتصادی خاصی هستیم که باید با همدلی کار را انجام دهیم.

رضایی در پاسخ به این سئوال که آیا هاشمی تصمیمی برای شرکت در انتخابات دارد و آیا به نفع وی کنار می رود، گفت: به نفع هیچکس کنار نمی کشم و در مورد حضور هاشمی باید خبرها را از خودشان بگیرید. دو سه هفته ای است که ایشان را ندیده ام. تکلیف خودم دست خودم است و آزادگی ام را به هیچکس نمی فروشم.

محسن رضایی پیش از پرسش و پاسخ خبرنگاران و با ورود به نشست خبری بیانیه ای را نیز قرائت کرد که در بخش هایی از این بیانیه گفت: اینک که ایران عزیز در نتیجه یک رویارویی نابرابر در مقابل شدیدترین تحریم های اقتصادی غرب و برخی سوء تدبیرها و ناکارآمدیهای مدیریتی در داخل دست و پنجه نرم می کند برای عبور از این شرایط نیازمند خلق حماسه هایی بزرگ هستیم که از دل یک آسیب شناسی صادقانه، درک درست و واقع بینانه از شرایط کنونی کشور و حرکت جمعی برآمده از خیزشی همدلانه برای پیشرفت آینده ایران بزرگ اسلامی و ملت سرافرازمان بیرون آید.

رضایی در بخش های دیگری از این بیانیه برنامه های دولت آینده را در صورتی که وی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود اعلام کرد و گفت: دولت آینده به لحاظ تجربه، توانمندی، اقتدار و کارآمدی باید ظرفیت اداره ایران را داشته باشد. درایت، عقلانیت جمعی، داشتن برنامه راهبردی از قدرت پیش بینی حوادث مهم و حیاتی از ویژگی های مدیریت آینده و نوین کشور است.

وی گفت: به رشوه خواری، فساد اداری، پارتی بازی و تبعیض پایان می بخشیم. به منازعات بی حاصل سیاسی خاتمه داده و هماهنگی های لازم را در مدیریت کشور به وجود می آوریم.

رضایی برنامه هایش را در خصوص سیاست خارجی، پرونده هسته ای، ریشه کن کردن فقر و ... اعلام کرد و گفت: ما در تحقق چنین رویکردی بدون ملاحظات قومی، سیاسی و قشری با محوریت قانون و رهبری دولتی فراگیر تشکیل خواهیم داد.