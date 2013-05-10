به گزارش خبرنگار مهر صولت مرتضوی پس از حضور متفاوت محسن رضایی در وزارت کشور برای ثبت نام در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: بنا به استناد مواد 62 ، 63 و 64 قانون فعلی انتخابات، داوطلبان انتخاباتی تنها بعد از زمانی که اسامی نهایی تایید صلاحیت شدگان از سوی شورای نگهبان اعلام می شود در مدت قانونی 20 روزه مجاز هستند که فعالیت انتخاباتی داشته باشند و هر گونه تبلیغاتی قبل از این تاریخ از سوی هر فرد و گروهی که باشد خلاف قانون است.

رئیس ستاد انتخابات کشور تاکید کرد: اساسا راه اندازی کارناوال انتخاباتی و انسداد خیابان خلاف قانون است و هر گونه اقدامی در این راستا مغایر با رسالت قانونی داوطلبان انتخاباتی است.

وی در توصیه به کاندیداها گفت: امیدواریم این کاندیداها چارچوب را رعایت کنند و ما از آنجا که بسیاری از این کاندیداهای ریاست جهوری قبل از ثبت نام اعلام کاندیداتوری کرده بودند ما از مدیر برنامه آنان خواستیم که به مدیر کل دفتر انتخابات مراجعه کنند تا دستورالعمل های لازم را جهت ثبت نام بگیرند.

مرتضوی با بیان اینکه هر داوطلبی می تواند بین 10 تا 15 همراه با خود داشته باشد، گفت: راه اندازی کاروان انتخاباتی مصداق تبلیغات زودهنگام است.

اشاره مرتضوی به شیوه ورود محسن رضایی به وزارت کشور بود . وی بعد از نماز جمعه تهران ، مسیر محل نماز تا وزارت کشور را پیاده طی کرد و عده ای با پرچم و شعار وی را همراهی می کردند .