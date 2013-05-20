به گزارش خبرنگار مهر، مردم اهواز حدود 10 سال است که به علت کیفیت پائین آب لوله کشی یا همان آشامیدنی مجبورند آب آشامیدنی خود را از فروشندگان دوره گرد و البته برخی دیگر با استفاده از دستگاه تصفیه آب خانگی تامین کنند و این امر باعث شده شرایط برای مردم اهواز و سایر شهرهای همجوار سخت شود.



دیدن مردان و زنانی که بشکه‌های 20 لیتری آب را در شهر جابجا می‌کنند تا بتوانند آب آشامیدنی و خوردنی خانواده خود را تامین کنند واقعا از صحنه‌های تأثربرانگیز زندگی روزانه در اهواز به شمار می‌رود که با گذشت این همه سال مسئولان نتوانسته‌اند فکری برای حل این مشکل بکنند.



البته طرح عظیم آبرسانی غدیر که قرار بود مشکل بی‌کیفیتی آب در شهرهای استان خوزستان را حل کند، هم اکنون در دست اجراست ولی با وجود اینکه این طرح در شهرهای آبادان و خرمشهر افتتاح شده ولی هم اکنون مردم این دو شهر هنوز به سنت قدیمی خرید آب خود ادامه می‌دهند و به نظر می‌رسد مشکل کیفیت پائین آب در اهواز نیز با اجرای این طرح که برای اصلاح کیفیت آب این شهر نیز پیش‌بینی شده نمی‌تواند علاج کار باشد.



طرح بزرگ آبرسانی غدیر به طول 850 کیلومتر و با هدف آبرسانی به 25 شهر و یک هزار و 608 روستای استان خوزستان در حال اجرا است، هم اکنون 100 درصد آب خرمشهر و 60 درصد آب مصرفی شهرستان آبادان را تامین می‌کند.



اما این روزها در اهواز علاوه‌بر اینکه آب لوله کشی قابل شرب نیست اهوازی‌ها با مشکلات دیگری نیز مواجه شده‌اند و این امر به خصوص در مناطق محروم این شهر مثل کوت عبدالله بیشتر به چشم می‌خورد که باعث نگرانی بیش از پیش مردم شده و کام اهالی را تلخ کرده است.



ماجرا از این قرار است که مردم وقتی لوله آب را باز می‌کنند با آبی گل‌آلود و بعضا متعفن با بوی فاضلاب مواجه می‌شوند که نه تنها قابل شرب نیست که قابل مصرف نیست و مردم حتی برای وضو گرفتن در این ماه زیبای خدا با اشکال شرعی مواجه شده اند و به نظر می رسد این آب پاکیزه نیست.



رحیم سعیدی یکی از اهالی مناطق کوت عبدالله اهواز در این خصوص می گوید: روز جمعه که قصد داشتیم فرزند سه ماهه‌ام را استحمام کنم ناگهان با صحنه‌ای عجیب روبرو شدم زیرا آبی که از لوله خارج می‌شد آنقدر گل آلود بود که انگار چند کیلو خاک را با آن قاطی کرده‌اند. ابتدا فکر کردم که ظرف کثیف است ولی با چند بار خالی کردن آن نیز این مشکل حل نشد.

وی افزود: واقعا این امر پذیرفتنی است که اینگونه سلامت مردم اهواز تهدید شود ولی مسئولان از رفع این مشکل عاجز باشند؟



سعیدی تصریح کرد: باید برای چنین آبی، پول‌های هنگفت پرداخت کنیم یا اینکه باید مسئولان جریمه و حق درمان به ما پرداخت کنند برای اینکه اینگونه مدتهاست با سلامتی ما بازی می‌کنند؟



این شهروند اهواز عنوان کرد: سالهاست که برای مصرف خوراکی، آب می‌خریم ولی اکنون مجبور هستیم که حتی برای استحمام هم آب خود را خریداری کنیم در حالیکه خانه ما چند قدم با رودخانه کارون فاصله دارد.



چندی قبل نیز یکی از شهروندان در تماسی با بیان اینکه در منطقه کوت عبدالله در برخی موارد با بوی لجن آب لوله‌کشی مواجه می‌شویم، گفت: این اتفاق بارها و بارها تکرار شده و مسئولان قادر به حل آن نیستند.



عادل حزباوی با اشاره به اینکه این روزها مجبور هستیم حتی برای وضو، درست کردن غذا و شستن دست و صورت در برخی مواقع روز هم از آب تصفیه شده استفاده کنیم، تاکید کرد: همانگونه که می‌بینید مردم ساکن در منطقه ما از تمکن مالی چندانی برخوردار نیستند و این روزها افزایش خرید آب تصفیه شده که هر بشکه 20 لیتری آن 300 تومان به فروش می‌رسد برای خانواده ها مشکل ساز شده است.



وی تاکید کرد: به نظر می رسد وضو گرفتن با این آب نیز از لحاظ شرعی با مشکلاتی مواجه است که در این خصوص لازم علما تکلیف مشکل را با این آب با صدور فتوا مشخص کنند.



نماینده مردم اهواز نیز در این خصوص با تائید وضع پیش آمده برای آب مصرفی بخشی از مردم اهواز که گل آلود است یا بوی آب آنها مشمئز کننده شده و بوی فاضلاب می‌دهد به خبرنگار مهر گفت: این روزها تماس‌های فراوانی با دفتر من در اهواز انجام می‌شود که مردم خواستار رسیدگی به وضع آب لوله کشی در مناطق خود هستند.



سید شریف حسینی افزود: این امر واقعیت دارد که این روزها مردم بخشی از اهواز به خصوص مناطق مسیر کوت عبدالله در برخی از مواقع روز با آبی مواجه می‌شوند که نه تنها قابل مصرف نیست که برای شستن دست و صورت نیز مناسب نیست و مسئولان باید فکری برای حل این مشکل بکنند.



حسینی ادامه داد: متاسفانه دو حوضچه تصفیه خانه آب کوت عبدالله اهواز خاکی و سنتی است و این امر باعث می‌شود کیفیت کار تصفیه آب کاهش پیدا کند ولی مسئولان آبفای اهواز در حال تعمیر و بازسازی این حوضچه ها هستند.



در مدت اخیر در حوزه آب شهرستان اهواز اتفاقات دیگری هم رخ داد. برای نمونه آب چند منطقه اهواز برای چند روز قطع شد و در برخی مناطق کلر موجود در آب آنقدر زیاد می‌شد که آب غیر قابل مصرف می‌شد.

نماینده اهواز در این خصوص نیز می‌گوید: متاسفانه از این موضوع که آب در برخی مناطق قطع شده آگاه هستیم ولی این امر را نمی‌توان به سهمیه‌بندی آب نسبت داد بلکه این امر به علت بروز اشکال فنی بوده ولی انتظار از مسئولان آب اهواز این است که در این شرایط سخت گرما و در آستانه ماه روزه‌داری این اشکالات برای مردم به وجود نیاید.



حسینی تصریح کرد: به نظر می‌رسد شبکه انتقال آب اهواز در برخی مناطق این شهر فرسوده است و نیاز به تعمیر اساسی دارد.



اما جای این سئوال باقی است؛ مسئولانی که یک شبه موافقت دولت برای شهرستان کوت عبدالله با نام "کارون" را گرفته‌اند کاش کمی برای حل این معضل چندین ساله مردم اهواز همت به خرج می‌دادند و مردم را از این مشکل که سلامتیشان را تهدید می‌کند رها می‌کردند.