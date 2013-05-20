پیام تسلیت وزیر ارشاد به مناسبت درگذشت محمد قهرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت استاد محمد قهرمان شاعر پیشکسوت خراسانی را به جامعه فرهنگ و ادب تسلیت گفت، متن این پیام به شرح ذیل است:

هوالباقی

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

استاد محمد قهرمان، چهره درخشان و کم نظیر دوران ، نظرِ صائبِ شعرِ صائبی و رایِ قابلِ شعرِ بیدلی! آخرین مصراع غزل باورش را سرود و دیده بر آستان دوست بسود! و بال به سوی باغ جنان و رحمت غفران، گشود.

سبقتش در سبک هندی سابقه دیرینه داشت بر همگنان! و کرسی درسش در این قالب، گذران سلامت بود از زمستان!

انجمن فرخ، رخ فرّ بود و میزان هنر، که بزرگان زبان آور زغایت باور ، شعر را به مشعر کشانده بودند و به اعتلا رسانده بودند.

"حاصل عمر"ش رشد شعر نبود که آن هم بود! لیکن رشد شاعران جوان، بیشش مقصود می‌نمود. تربتش حیدری بود و ابوترابش حمایت می نمود و اگر نه این همه توفیق، حاصل همت نیست! که عنایت است!

خدایش با مولا و مقتدایش در این رجب سرتاپا برکت ، محشور فرماید و رخ علی را به فرخ انجمنش تا همیشه بگشاید.

بزرگ شعر خراسان قبـیله دار هنر چو شمع سوخته ، افروخته مزار هنر

به اصل، ماند وفادار، قهـرمان غزل زاسـب خورد زمین آخرین سوار هنر