به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، سیدهادی آیت‌‎اللهی در خصوص آخرین تصمیم فدراسیون برای رقابتهای سیزدهمین دوره لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: با توجه به مصوبه هیات رئیسه و ابلاغ رسمی فدراسیون فوتبال، لیگ برتر در فصل پیش رو یعنی فصل 92-93 قطعا با 16 تیم برگزار می‌شود. این در حالی است که حتی با این وجود و اینکه تعداد تیم‌ها 16 تیم است اما هنوز با مشکلاتی مانند زمین چمن مناسب، نور ورزشگاه‌ها و سایر مشکلات زیرساختی دست به گریبان هستیم.

وی در مورد اینکه در روزهای گذشته برخی عنوان می‌کنند لیگ برتر 18 تیمی می‌ماند، تاکید کرد: در این شرایط یک سوال به ایجاد می‌شود که با وجود تقویم فشرده رقابتهای لیگ 18 تیمی، رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا و بازی‌های تیم ملی در آسیا، چطور می‌شود جام حذفی را برگزار کرد؟

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال ادامه داد: اگر لیگ 18 تیمی بماند، آن وقت است که اصلا نباید فکر برگزاری جام حذفی را کنیم. بازهم تاکید می‌کنم تقویم مسابقات در حالت لیگ 18 تیمی به هیچ وجه اجازه برگزاری جام حذفی را نمی‌دهد و در فصل 92-93 لیگ برتر قطعا 16 تیمی است.

آیت‌‎اللهی همچنین تاکید کرد: در حال حاضر سازمان لیگ برنامه‌ریزی برای لیگ 16 تیمی را انجام می‌دهد و هنوز هم نتوانسته با برنامه های کی‌روش در مورد تیم ملی هماهنگ کند. فدراسیون در پی حل این موضوع است که ان‌شاالله با تعامل طرفین حل خواهد شد.

وی در این خصوص اضافه کرد: سازمان لیگ هم تمام تلاشش را معطوف این مساله کرده که 21 تیرماه سال 92 رقابتهای لیگ برتر آغاز شود و مسابقات در اردیبهشت 93 به پایان برسد. در طول سال هم باید جام حذفی و اردوهای تیم ملی برنامه‌ریزی شود.

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال در پایان گفت: در این زمان حساس که در آستانه برگزاری مسابقات مقدماتی جام جهانی و بازی با قطر هستیم، به جای همدلی و همراهی و عزم ملی برای حمایت از تیم ملی جهت صعود به جام جهانی، بیان مطالبی درباره 18 تیمی ماندن لیگ برتر به صلاح و مصلحت فوتبال کشور نیست و 16 تیم شدن لیگ برتر یک امر اجتناب ناپذیر است و همانطور که گفته شد مسابقات لیگ برتر با 16 تیم و بر اساس مصوبه هیات رئیسه در تاریخ معین شده، برگزار خواهد شد.