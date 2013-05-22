پنج هزار کتابخانه باز در کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طاهریان ظهر چهارشنبه در نشستی با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد افزود: تا پایان امسال ۵۰۰ باب کتابخانه دیگر به این مجموعه اضافه می شود.

وی بیان داشت: برای اولین بار ساماندهی کتابخانه‌ ها در کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور به شکل مستقل به ستاد عالی مساجد اعطا شده و کتابخانه‌ ها نیز همچون کانونهای مساجد دارای مجوز می ‌شوند.

طاهریان افزود: هدف از انجام این کار گسترش فرهنگ کتابخوانی و نهادینه کردن این امر در سطح جامعه است که به صورت جدی در دستور کار ستاد عالی مساجد قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: کتابخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور از درجه ویژه تا درجه پنج تقسیم بندی شده اند و بر این اساس اعتبارات و تجهیزات مورد نیاز بین آنها توزیع می شود.

معاون فرهنگی و هنری ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور افزود: یکی از مهمترین اهداف تاسیس و راه اندازی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور احیا و تقویت کارکردهای مسجد در ابعاد مختلف است.

طاهریان بیان کرد: کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور نقش چشمگیری در زمینه کاهش بخشی از مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه دارد.

وی تصریح کرد: طرح اوقات فراغت از برنامه‌ های مهم کانونهای مساجد کشور است که با عنوان "آسمانی‌ ها" در سطح کشور اجرا می‌ شود.

طاهریان افزود: ثبت ‌نام از متقاضیان شرکت در این طرح از دیروز آغاز شده و به مدت 20 روز ادامه خواهد داشت و در دهه آخر شهریورماه اختتامیه آن در سراسر کشور برگزار می ‌شود.