کمبود امکانات ورزشی در روستاهای شهرستان گناوه/ لزوم توسعه فضاهای ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، توسعه فضاهای ورزشی امری بسیار مهم و حائز اهمیت برای جوانان روستایی است که با رفع این معضل بسیاری از مشکلات به‌ویژه موضوع اوقات فراغت از بین خواهد رفت.

روستای چهارروستایی با بیش از سه‌هزار نفر جمعیت مراحل تبدیل از روستا به شهر را سپری می کند و در آینده شاهد افزایش شهرهای شهرستان گناوه با شهر شدن این روستا به عدد سه خواهیم بود.

در حال حاضر تنها یک سالن ورزشی در قسمت شرقی بخش مرکزی شهرستان گناوه در روستای محمد صالحی قرار دارد که در زمینه ورزش های سالنی روستا های گماران، فخرآوری، عباسی، چم شهاب و حتی گناوه را هم زیر پوشش خود دارد.

سالن ورزشی چهارروستایی با کمبود اعتبار مواجه است

رئیس اداره ورزش و جوانان گناوه به خبرنگار مهر گفت: سالن ورزشی چند منظوره روستای چهار روستایی در حال حاضر نزدیک به 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با توجه به کمبود اعتبار کار متوقف شده است و امیدورام در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان گناوه در سال جاری اعتبار لازم برای تکمیل پروژه فوق دیده شود تا جوانان روستا بتوانند از محل فوق استفاده کنند.

رحمان عمادی بیان کرد: در صورت احداث سالن ورزشی در روستای مال قائد علاوه بر ورزشکاران روستای فوق روستاهای قلعه حیدر، مال خلیفه، سربست وحتی چاهبردی نیز می‌توانند از آن مکان استفاده کنند.

وی در ادامه افزود: روستای مال قائد از روستاهای فعال در زمینه ورزشی بوده که باشگاه فوتبال لنگر این روستا در مسابقات فوتبال شهرستان در رده‌های مختلف حضور دارد و توانسته مقام‌های خوبی به‌دست بیاورد و بازیکنان مستعدی نیز معرفی کند.

رئیس اداره ورزش و جوانان گناوه بیان داشت: در حال حاضر زمین فوتبال روستای مال قائد تنها زمین در بخش مرکزی است که دارای رختکن و سرویس بهداشتی است.

وی تصریح کرد: روستای شول هم از روستاهای پرجمعیت شهرستان است که در صورت وجود مکان‌های ورزشی مناسب یا بهتر بگویم سالن ورزشی استعدادهای خوبی را می‌تواند به ورزش شهرستان معرفی کند.

عمادی در پایان گفت: باید این نکته را یاد آوری کنم که مکاتبات بسیاری از طریق اداره ورزش و جوانان و همچنین بخشداری جهت احداث سالن ورزشی در روستاها صورت گرفته است.

مجموعه نیمه‌کاره در چهارروستایی/ نیاز روزافزون جوانان به ورزش

رئیس شورای اسلامی چهارروستایی گفت: مجموعه ورزشی چهار روستایی دارای یک زمین فوتبال، پیست دو و میدانی، ست‌های ورزشی و یک سالن نیمه کاره چند منظوره است که حدود سه سال و نیم پیش و در زمانی که آقای وردیانی مدیر کل اداره ورزش و جوانان بود کلنگ زنی شده است ولی متاسفانه هنوز به پایان نرسیده است.

نصراله دوست نظام اظهار داشت: سالن ورزشی چند منظوره چهارروستایی به ابعاد 26 در 48 متر متأسفانه با وجود نیاز روزافزون جوانان این روستا به ویژه ورزشکاران آن به این سالن نیمه کاره رها شده است.

وی یادآور شد: مجری این طرح اداره ورزش و جوانان استان بوشهر است و تا کنون حدود 400 میلیون تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: سالن چند منظوره این مجموعه حدود 60 تا 70 درصد پیشرفت کار داشته است که این پیشرفت شامل سازه و قسمت سخت افزاری آن است و قسمت نرم افزاری آن هنوز کار نشده است.

دوست نظام اظهار داشت: در مجموعه ورزشی روستای چهارروستایی که این سالن چند منظوره نیز در آن احداث شده است ست های ورزشی برای استفاده آقایان و به ویژه بانوان نصب شده که در کنار آن هم یک پیست دو و میدانی نیز احداث شده است که مورد استفاده عموم اهالی روستای چهارروستایی است.

وی خاطرنشان کرد: در این مجموعه ورزشی یک زمین فوتبال خاکی نیز وجود دارد که پیگیر آن هستیم که آن را به زمین چمن تبدیل کنیم.

بهره‌مندی جوانان 8 روستا از مجموعه ورزشی چهارروستایی در صورت تکمیل

وی در ادامه افزود: اگر این مجموعه ورزشی یا حداقل سالن چند منظوره به بهربرداری برسد علاوه بر چهارروستایی روستاها اطراف مانند کدایی، خلیفه ای، مال محمود، چهارمحال، پوزگاه، گاوسفید و چهربرج را نیز تحت پوشش قرار می دهد و این روستاها روی هم رفته جمعیتی حدود هفت هزار نفر را شامل می شود و به نوعی می توان تمامی جوانان این منطقه را به سوی ورزش کشانید.

رئیس شورای اسلامی چهارروستایی اضافه کرد: در آخرین گفتگویی که با مهندس کشاورزی ناظر این پروژه داشته ام فعلا پروژه بدلیل عدم وجود اعتبار تعطیل است و حتی پیمانکار آن به‌دلیل تورم و گرانی مصالح درخواست انصراف داده است.

دوست نظام در پایان بیان داشت: از مسئولان ذیربط تقاضا دارم که با توجه به نیاز فزاینده ورزشکاران این روستا به سالن چند منظوره در روند ساخت آن تسریع شود تا به امید خدا شاهد بهره‌برداری از این پروژه ورزشی در آینده نزدیک باشیم. ضمنا زمین این مجموعه ورزشی به وسعت پنج هکتار اهدایی اهالی روستاست.

ضرورت احداث یک سالن ورزشی برای روستاهای شمال گناوه

دهیار روستای مال قائد گفت: روستای مال قائد با جمعیت بالغ بر سه هزار و500 نفر بزرگترین روستای شهرستان گناوه و شمال استان بوشهر است.

محمد بستانی افزود: روستای مال قائد دارای استعدادهای فراوان ورزشی بوده و همیشه برای قهرمانی مستعد است ولی کم توجهی به این روستا باعث شده حتی یک سالن ورزشی نیز در آن وجود نداشته باشد.

وی اظهار داشت: روستا دارای یک باشگاه فرهنگی ورزشی به نام لنگر با سابقه 40 ساله است که بارها در مسابقات شهرستان و استان مدعی و روی سکو رفته است.

وی یادآور شد: ولی متاسفانه مسئولان شهرستان روستای مال قائد را به دلیل نزدیکی به شهر مورد کم توجهی و بی توجهی قرار داده اند.

انتقاد از عدم توزیع عادلانه سالن‌های ورزشی

دهیار روستای مال قائد بیان داشت: گاهی به دلیل عدم برنامه ریزی و کارشناسی‌های مناسب در روستاهایی که جمعیت آنها نیمی از جمعیت روستای مال قائد هم نمی‌شود سالن ورزشی بدون ورزشکار احداث شده است.

بستانی تصریح کرد: در روستای مال قائد در کنار ورزش فوتبال ورزش های رزمی نیز همیشه در استان حرف هایی برای گفتن داشته و مقام های متعددی را به دست آورده است.

وی در پایان اضافه کرد: بنابراین با این ظرفیت ها ضرورت دارد یک سالن ورزشی با مرکزیت مال قائد در روستاهای شمالی و ساحلی بخش مرکزی شهرستان گناوه احداث شود تا مشکلات روستا های همجوار نظیر مال خلیفه، سربست، قلعه حیدر، چاهبردی، بینک، چاهک و چاه شور نیز مرتفع شود چرا که در حال حاضر جمعیت روستاهای این منطقه بیش از هفت هزار و 500 نفر است که بسیار بیشتر از شهر ریگ است.

گزارش: اسماعیل کشتکار