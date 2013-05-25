كانديداها در تبليغات خود به مسائل چالش برانگيز نپردازند

به گزارش خبرنگار مهر، مديركل اطلاعات استان يزد، عصر شنبه در جلسه توجيهي كانديداهاي تاييد صلاحيت شده چهارمين دوره انتخابات شهر و روستاي استان يزد اظهار داشت: معضلات زيست محيطي، پرداختن به موضوعاتي در رابطه با دختران و زنان، خدشه دار كردن جايگاه دستگاه هاي نظارتي در انتخابات، تقسيمات جغرافيايي و ... از جمله مواردي است كه نبايد طرح آنها با چالش مواجه شود.

وي همچنين با تاكيد بر لزوم نظارت دقيق كانديداها بر روي ستادهاي تبليغاتي خود و فعاليت اعضاي ستاد و هواداران عنوان كرد: نبايد از هر روش غيرانساني و غيراسلامي براي پيروزي در انتخابات استفاده شود.

وي تاكيد كرد: مسئولان ستادها را توجيه كنند تا مرتكب هر اقدام و هر حرفي نشوند و در واقع از تخريب‌ها و حرمت شكني‌ها جلوگيري شود.

مديركل اطلاعات استان يزد همچنين كانديداها را از به كارگيري افراد بدنام،‌ بدسابقه، افراطي و هنجارشكن در ستادهاي انتخاباتي خود بر حذر داشت.

وي در بخش ديگري از سخنان خود خطاب به كانديداها تصريح كرد: در تبليغات خود نخست، رضاي خدا را در نظر بگيريد و پاي‌بندي به قانون داشته باشيد و سپس همكاري متعهدانه در امر انتخابات و ممانعت از مخدوش شدن امنيت شهري را در دستور كار خود قرار دهيد.

مديركل اطلاعات استان يزد همچنين تاكيد كرد: مقابله با ترفندهاي نوين و اينترنتي نيز در ايام تبليغات كانديداها بايد اطلاع‌رساني شود.

وي بر تلاش براي ايجاد رقابت پرشور تاكيد و خاطرنشان كرد: تلاش همگان بايد در راستاي حضور حداكثري مردم در صحنه باشد.