سالانه 150 تن ماهی در منابع آبی غیردریایی هرمزگان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی بعد از ظهر یکشنبه از تولید سالانه بیش از 150 تن ماهی در آبهای داخلی بیش از 10 سد استان هرمزگان خبر داد و افزود: با توجه به احداث سد های مختلف در راستای کنترل سیلاب ها دراستان هرمزگان، این سدها به غیر از عملکرد ذاتی خود در جلوگیری از طغیان رودخانه ها و ذخیره سازی آب، شرایط مناسبی برای پرورش ماهیان در این آبها به وجود آورده اند که شیلات هرمزگان اقدامات خوبی در این زمینه کرده است.

وی ادامه داد: شیلات هرمزگان در راستای اهداف شیلات در توسعه آبزی پروری و بالابردن سهم آبزیان در سبد غذایی خانواده ها اقدام به رهاسازی ماهیان در این منابع آبی در مناطق مختلف استان ائم از حاجی آباد، بستک، میناب ،پارسیان، بشاگرد، بندرعباس و... کرده است.

معاون آبزی پروری اداره کل شیلات هرمزگان تصریح کرد: گونه های رها سازی شده از خانواده کپور ماهیان بوده که از این میان می توان به گونه های کپور سرکنده، علفخوار، معمولی و فیتوفاگ اشاره کرد.

کریمی با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در توسعه اقتصادی گفت: با توجه به نتایج مطلوب حاصل شده در پرورش ماهیان در آبهای داخلی استان بخش خصوصی راغب به مشارکت شده اند و در حال حاضر تعدادی نیز در این زمینه مشغول به کار هستند که شهرستانهای بشاگرد و حاجی آباد بیشترین تولید را در این زمینه به خود اختصاص داده اند.

وی خاطرنشان کرد: محصولات تولید شده در این مناطق علاوه بر مصرف بازار داخلی، بخشی از آن از طریق استان خوزستان به کشور عراق صادر می شود که توانسته در ارز آوری نیز موثر باشد.

معاون آبزی پروری اداره کل شیلات هرمزگان ادامه داد: باتوجه به هزینه های کم این نوع پرورش آبزیان نسبت به سایر روش ها امیدواریم به زودی به جایگاه ویژه در تولید آبزیان برسد.

کریمی بهره برداری بهینه از منابع آبی و خاکی استان هرمزگان، دسترسی اقشار دور از دریا در استان به ماهی تازه، اشتغال زایی، افزایش تولید پروتئین دریایی سبد غذایی مصرفی در خانواده ها و ارز آوری از طریق صادرات را از اهم مزایای پروش ماهی در منابع داخلی خواند.