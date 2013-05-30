به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نفت تهران که در این روزها بدون حاشیه کارش را پیگیری می‌کند، ظهر امروز پنجشنبه قرارداد وحید حمدی‌نژاد را به مدت یک فصل دیگر تمدید کرد. حمدی نژاد از با اخلاق ترین بازیکنان نفت طی فصل گذشته رقابت های لیگ برتر بود. او یکی از سه بازیکنی بود که طی فصل گذشته در بیشترین دقایق را تیمش را در دیدار برابر حریفان همراهی کرد.

منصور قنبرزاده، مدیر عامل باشگاه نفت در گفتگو با مهر این خبر را تائید کرد.

در حال حاضر تمرینات تیم نفت تهران زیر نظر یحیی گل محمدی، سرمربی فصل پیش پرسپولیس پیگیری می‎شود و این تیم نخستین اردوی آماده سازی خود را در کردان کرچ برگزار خواهد کرد.