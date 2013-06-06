نقش مهم بانوان در چرخه اقتصاد/ لزوم افزایش تسهیلات مشاغل خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، از گذشته‌های دور زنان ایرانی در شهرهای مختلف کشور از طریق فعالیت‌هایی مانند خیاطی ، قالی‌بافی و صنایع دستی در خانه، هزینه‌های زندگی خود را تأمین می کردند.

اجرای طرح مشاغل خانگی برای افزایش امتیازات و حقوق قانونی زنان، فرصتی برای ساماندهی بهتر این مشاغل در منازل به ویژه روستاها را فراهم کرده است.

مشاغل خانگی فعالیت‌هایی است که از سوی عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی و در قالب یک طرح کسب و کار ، بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همسایه انجام و به تولید کالای قابل عرضه به بازاری خارج از محیط مسکونی منجر می‌شود.

قابلیت انجام این نوع کسب و کار در منزل موجب ایجاد مزایای بسیاری برای شاغلان آن ها می شود که از جمله می توان به ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی زنان و اشتغال آنان ، حذف هزینه های مربوط به خرید یا اجاره کارگاه و رفت و آمد ،

استفاده از نیروی کار سایر اعضای خانواده و ایجاد زمینه های کار خانوادگی و امکان انتقال تجارب از طریق آموزش غیررسمی به شیوه استاد - شاگردی بین اعضاء خانواده اشاره کرد .

اختصاص 150میلیارد ریال برای مشاغل خانگی در استان بوشهر

معاون برنامه ریزی استاندار بوشهر گفت: طی یک سال گذشته 150میلیارد ریال تسهیلات در بخش مشاغل خانگی در روستاها تخصیص یافته است که کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر تاکنون برای ایجاد یک هزار و 800شغل با 97میلیارد ریال تسهیلات بانکی به متقاضیان روستایی پرداخت کرده است.

رضا عوض‌پور با بیان اینکه پرداخت تسهیلات در استان بوشهر در بخش مشاغل خانگی افزایش یافته است، تصریح کرد: در پرداخت وام‌های مشاغل خانگی، استان بوشهر تا قبل از اسفندماه سال گذشته سی‌ام بود که با تلاش بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، با 26 پله صعود به رتبه سوم کشوری دست یافته‌ایم.

وی با تاکید بر شناسایی ظرفیت‌های اشتغال‌زایی روستاها، افزود: برای شناسایی ظرفیت اشتغال جوانان روستایی لازم است طرح‌های جدیدی با تشکیل کمیته‌های کارشناسی بررسی شود.

معاون برنامه‌ریزی استاندار بوشهر افزود: تشکیل بانک اطلاعاتی می‌تواند کمک قابل توجهی در شناسایی ظرفیت‌ها و مزیت‌های اشتغال در روستاها داشته باشد.

عوض‌پور افزود: برای معرفی ظرفیت و طرح‌های اشتغال‌زایی در روستاها باید از رسانه‌ها و سایت‌های خبری بهره جست تا روند جذب تسهیلات اعتباری افزایش یابد.

صدور بیش از 18هزار مجوز تسهیلات اعتباری برای مشاغل خانگی در استان بوشهر

معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: در دولت دهم 18هزار و 367مجوز برای تسهیلات مشاغل خانگی در استان بوشهر صادر شد که تاکنون 9هزار و 147نفر توانستند از این تسهیلات استفاده کنند.

سیامک وطن خاطرنشان کرد: در این ارتباط 376میلیارد و 130میلیون ریال تسهیلات مشاغل خانگی با سرانه حداکثر 50میلیون ریال برای هر نفر پرداخت شده است.

وی بیان کرد: 100نوع مشاغل خانگی در کشور تعریف شده است که از این تعداد 55 نوع آن در استان بوشهر عملیاتی شده است.

ایجاد فرصت‌های جدید شغلی با توسعه مشاغل خانگی

بی شک قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، موجب ایجاد بستری مناسب برای فرصت‌های شغلی جدید و ضابطه‌مندشدن مجموعه فعالیت‌هایی که اکنون در محیط‌های خانگی انجام می‌شود شده است .

اجرای طرح مشاغل خانگی فضای جدیدی در محیط کسب و کار ایجاد کرده و قرار گرفتن این مشاغل زیر پوشش‌های حمایتی، تسهیلاتی، آموزشی و خدماتی موجب رونق آن می‌شود .

نقش کمیته امداد امام خمینی (ره) در توسعه طرح‌های مشاغل خانگی

مدیر كل كمیته امداد امام خمینی استان بوشهر گفت: از ۹۵میلیارد ریال تسهیلات اعتباری به طرح‌های مشاغل خانگی استان بوشهر بانك‌های عامل ۱۰۷میلیارد ریال تسهیلات پرداخت كرده‌اند كه ۱۱۵درصد افزایش نشان می‌دهد.

فرید محبی اظهار كرد: در پرداخت تسهیلات بانكی با نرخ چهار درصد به روستائیان و شهرهای زیر ۲۰هزار نفر جمعیت، استان بوشهر در یك سال گذشته یك‌هزار و ۶۹۷ شغل در مناطق مختلف این استان ایجاد شده است.

وی با بیان این كه ۱۵۱ میلیارد ریال سال گذشته برای اجرای دو هزارو ۶۳۲ طرح اشتغال‌زایی اختصاص یافت، افزود: برای دریافت این وام‌ها متقاضیان باید در سامانه جویای كار ثبت نام كنند كه در این ارتباط دو هزارو ۴۶۴ موفق به ثبت نام شدند این در حالی است كه دو هزار و ۶۳۲ طرح با متقاضیان معرفی شده بود.

مدیركل كمیته امداد امام استان بوشهر افزود: در بخش مشاغل خانگی ۹۵میلیارد ریال و در بخش اشتغال‌زایی نیز ۸۱ میلیارد ریال پرداخت شده است.

محبی تسهیلات اعتباری این طرح‌های اشتغال زایی را درسال جاری ۱۵۱میلیارد ریال اعلام كرد و گفت: از این میزان تاكنون ۹۵میلیار ریال برای ایجاد اشتغال در بخش مشاغل خانگی و طرح‌های اشتغال زایی پرداخت شده است كه ۶۳ درصد اعتبارات را شامل می‌شود.

وی به انعقاد تفاهم‌نامه میان حمل و نقل و پایانه‌ها با كمیته امداد استان بوشهر اشاره كرد و افزود: طبق این تفاهم‌نامه ۳۳۰ تاكسی برون شهری برای روستاییان اختصاص یافته است كه با وام چهار درصد می‌توانند اشتغال ایجاد كنند كه تاكنون شش مورد آن محقق شده است.

توجه ویژه به تسهیلات بخش مشاغل خانگی به ویژه در روستاها و شهرهای کم جمعیت ضمن اینکه وضعیت اقتصاد این خانوارها متحول می کند زمینه افزایش مهارتهای فنی و حرفه ای جوانان به ویژه بانوان فراهم می کند که موجب بسیاری از مشکلات به خصوص آسیب‌های اجتماعی که اکنون همه افراد بیکار را مورد هدف قرار داده کاهش می‌دهد.

گزارش: امین رجب‌زاده