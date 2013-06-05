روحانی: نخستین وظیفه دولت در فرهنگ ایجاد فضای امن است/ جلیلی: دولت باید جلوی فساد و اشرافی گری و تبعیض را بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مناظره فرهنگی و اجتماعی دومین کاندیدایی بود که با قرعه پشت تریبون سئوال قرار گرفت.

وی در تشریح برنامه های فرهنگی خود با گرامی داشتن سالروز شهادت امام موسی کاظم و یادی از 15 خرداد و گرامی داشت خاطره امام راحل گفت: مسئله فرهنگ و آسیب های اجتماعی از مهمترین مسائل اجتماعی و ملی ماست چرا که انقلاب ما از اساس انقلاب فرهنگی است.

وی در ادامه افزود: امروز بعد از 35 سال آنچه مردم در حوزه فرهنگ شاهدند نبود اخلاق است. این در حالی است که انقلاب ما از اساس انقلاب نور و اخلاق بوده است. اخلاق در جامعه ما توسط بزرگان انقلاب همواره ترویج می شده اما امروزه ترویج اخلاق به اغراق و ارائه آمار نادرست از رسانه تبدیل شده است به این معنا که افراد در پست های بالای دولتی از رسانه ملی تهمت و افترا می زنند و این مقوله اولا مسئولیت های سنگین دارد ثانیا اخلاق را زیر پا می گذارد.

روحانی گفت: با وجود چنین رویه ای چه اتفاقی می افتد بزرگترین لطمه فرو ریختن اعتماد بین مردم و دولتمردان است چک های بی محل، حاشیه نشینی، رشد 7 درصدی طلاق و... از آسیب های اجتماعی رو به افزایش است به این دلیل که مبنای فرهنگی در طول سال های متمادی ضربه دیده است.

وی در ادامه صحبت های خود با اشاره به این مسئله که راه های رسیدن به یک شیوه مناسب چیست گفت: در میان انواع راه کارها، تمرکززدایی بهترین راه است تا زمانی که فرهنگ ما دولتی باشد مسائل حل و فصل نخواهد شد. تا زمانی که به دنبال کمیت و ارائه آمار باشیم این موضوع همین گونه خواهد ماند.

این کاندیدای انتخابات گفت: دولت باید هدایت، حمایت و نظارت بر مقوله های فرهنگی داشته باشد و نخستین حمایت ایجاد فضای امن در فضای فرهنگی و هنری است. درواقع باید کار را به صاحبان اصلی هنر سپرد.

قالیباف: رفتار دوگانه بین دولت و ملت یکی از ضعفهای فرهنگی است

محمد باقر قالیباف به عنوان اولین نفر در واکنش به اظهارات روحانی گفت: نکته ای که آقای روحانی اشاره کردند بحث درستی است که آثار مسئولان حتما یکی از بهترین روشهاست برای تاثیرگذاری فرهنگی در مردم، مردم نگاه می کنند به مسئولان در مدیریت و صداقت و گفتار و وعده هایی که داده می شود مردم نگاه می کنند که مسوولین چگونه رفتار می کنند ما منکر این بحث نیستیم.

وی ادامه داد :سوالم از آقای روحانی این است که به هر حال دولتی که شما به آن انتقاد وارد کردید با چه رویکردی فرهنگی باید به این موضوع نگاه کند یعنی اگر تمرکز گرایی برداشته شود همه چیز اصلاح می شود؟ اگر اینگونه است توضیح دهد.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افزود: باید طرحی در انداخته شود، یکی از ضعفهای فرهنگی رفتار دوگانه بین دولت و ملت است که آسیب پذپراست.

رضایی: بازسازی رابطه دولت و مردم

محسن رضایی در انتقاد به اظهارات روحانی گفت: آقای روحانی به یکی از عواملی که من گفتم یعنی رفتار دولتمردان بروری فرهنگ اشاره کردند، دامنه این رفتار غلط در دولتمردان وسیع تر است.

وی افزود: به هر حال باید رابطه دولت و مردم را بازسازی کنیم که تحول فرهنگی به وجود آید که درادامه آن را توضیح می دهم.

غرضی: فرهنگ جامعه اکتسابی است یا تزریقی

سیدمحمد غرضی در پاسخ به اظهارات روحانی با طرح سوالی گفت: سوال این است که آیا فرهنگ جامعه اکتسابی است یا تزریقی آیا دولتها می توانند فرهنگ جامعه را تغییر دهند.

عارف: چه کنیم نهادهای مردمی بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند

محمدرضا عارف در خصوص اظهارات روحانی گفت: آقای روحانی به نکته کلیدی اشاره کرد ولی آیا تمرکز زدایی برداشته شود و نگاه قیم مابانه دولت برداشته نشود مشکلات حل می شود و آیا اینکه ای فعالیتها را حق می دانید یا امتیاز چرا که دولت به راحتی به خودش اجازه می دهد اقداماتی مانند بستن روزنامه ها و تعطیلی خانه سینما را انجام دهد. چه کنیم نهادهای مردمی بتوانند فعالیت خود را در چارچوب قانون ادامه دهند؟

جلیلی : دولت باید جلوی فساد و اشرافی گری و تبعیض را بگیرد

سعید جلیلی گفت: نگاه فرهنگی باید به دو گونه باشد، تهدید و فرصت، اگر به فرصت ها توجه نکنیم نمی توانیم تهدیدها را رفع کنیم. نباید به فرهنگ به گونه سیاسی و یا یک طرفه نگاه کرد، در زمینه فرهنگ سازی مقالات زیادی وجود دارد که باید به آن توجه کرد.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال زمانی در مقوله فرهنگ مسائلی چون اشرافی گری، اصراف، دوری از ساده زیستی، تبعیض در عدالت و ... وجود داشت، که نباید این مسائل را فراموش کرد. اگر ورود برخی از مسائل بتواند آثار فرهنگ غربی را در جامعه به همراه داشته باشد، باید مانع ورود آن شویم، دولت خود باید جلوی فساد و اشرافی گری و تبعیض را بگیرد، که اگر این اتفاق رخ دهد آثار موفقیت در جامعه فرهنگی ایجاد می شود.

ولایتی : روحانی راه حل نداد

علی اکبر ولایتی در ادامه بیان کرد: آقای روحانی به بحثی از آسیب شناسی فرهنگی اشاره کرد، اما در سخنان خود راه حل های خود در این رابطه را بیان نکرد، شاید هم به دلیل کمبود زمان هنوز وقتی برای ارائه آن بدست نیاورده است. اما نباید فراموش کرد که دامنه فرهنگ بسیار گسترده است.

حداد عادل: مدافع سانسور نیستم اما توهین به فرهنگ دینی نباید با اجازه دولت صورت بگیرد

حداد عادل نیز گفت: آقای روحانی هم نام یک روحانی را دارد و هم در کسوت یک روحانی است، وی در بیانات خود اشاره کرد که نگران باورها و اعتقادات فرهنگی بوده و در رابطه با وجود سانسور فرهنگی ابراز نگرانی کرد. من مدافع سانسور نیستم، اما جناب روحانی اگر در یک اثر فرهنگی که می تواند شامل فیلم، کتاب، موسیقی و .... باشد به فرهنگ دینی ما توهین شده باشد آیا دولت این اجازه را می دهد که این اثر فرهنگی و هنری وارد خانواده شود یا خیر.

وی ادامه داد: مطلب بعدی این است که می گوید آیا در جامعه ما اخلاق وجود دارد یا خیر؟ شاید ایشان به تعدادی از دوستان در سطح مدیریت های کلان ایراد داشته باشد، فرهنگ مذهبی ما به دست خود مردم بوده و هیچ گاه دولت مساجد را مدیریت نمی کند.

روحانی : برای جلوگیری از فساد نیازمند آزادی رسانه ها هستیم

حسن روحانی در پاسخ به سوالات و نقطه نظرات کاندیدهای ریاست جمهوری گفت: راه حل این است که بسیاری از امور را که سیاست دولت در ورود به آن است به انجمن های حرفه ای و نظام صنفی ارائه شود، بی شک زمانی که صنوف هنری از سوی هنرمندان رهبری شود، نتیجه بهتری خواهیم داشت، نباید فراموش کرد که فرهنگ چیزی نیست که دولت بتواند به تنهایی آن را مدیریت کند.

وی توضیح داد: اما منظور من از اخلاق آن چه که مورد نظر انقلاب اسلامی است، بود. آیا آنچه که امروز به عنوان اخلاق در جامعه ما وجود دارد، همان اخلاقی است که مورد نظر انقلاب اسلامی است؟ آیا مقدسات ما را تنها کارمندی که وظیفه ایجاد ممیزی در آثار فرهنگی و هنری دارد، می داند؟ چرا نباید این تجربه را داشته باشیم که هنرمندان خود با آگاهی که دارند آثاری را تولید کنند که دیگر نیازی به مممیزی نداشته باشد.

روحانی بیان کرد: فرهنگ اشرافی گری و ... نباید در جامعه وجود داشته باشد. آیا کسانی که دم از ساده زیستی و مبارزه با فساد اقتصادی می زدند امروز در چه وضعیتی هستند و به گفته های خود پایبندند؟ اگر می خواهیم فساد در جامعه وجود نداشته باشد باید اجازه آزادی رسانه ها و مطبوعات را بدهیم و نباید فراموش کرد که فرهنگ تزریقی نیست.

وی در پایان گفت: یکی از بزرگترین اشکالات ما این است که فکر می کنیم فرهنگ آبشاری است که باید روی سر مردم ریخته شود، در حالی که فرهنگ چشمه های جوشانی است که در درون انسان است. شرایط امروز جامعه ما به گونه ای است که ما در فرهنگ نیازمند قوام هستیم.