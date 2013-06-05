موارد قانون اساسی باید به انجمن ها و نظام فکری واگذارشود

به گزارش خبرنگار مهر، در مناظره فرهنگی هنری کاندیداهای ریاست‌جمهوری که در حال پخش از شبکه یک سیما است حجت‌الاسلام حسن روحانی در بخشی از پاسخ به صحبت‌های محمد عارف در مورد فرهنگ و هنر از محمدرضا شجریان نام برد و گفت که مگر از صدای شجریان چیز بهتری برای صدور به سایر کشورهای دنیا داریم؟

وی افزود: نکات دیگری که آقای عارف گفتند و من می پسندیم این است که هنر بهترین سفیر ما در جهان است از حافظ سفیر بهتری داریم که به اروپا و آمریکا بفرستیم؟ از هنر فرشچیان و میرخانی و احصایی غرورآفرین‌تر داریم؟ از صدای شجریان بهتر داریم؟ از خط و خوشنویسی که ما در ایران داریم در دنیا سراغی هست؟ از بناهای عظیمی که در اصفهان و شیراز می بینیم بهتر داریم؟ همه این‎ها به عنوان سفیران ما هستند که می‌توانند در سطح جهان افکار عمومی جهانی را به مفاخر و میراث فرهنگی ما جذب و جلب کنند.

همچنین حسن روحانی در این زمینه تصریح کرد: بحث تصدی گری دولت که آقای دکتر عارف به آن اشاره کرد بسیار مهم است و باید به حداقل برسد. مواردی که در قانون اساسی است باید به انجمن‌های مختلف و نظام فکری واگذار شود. ما می‌بینیم که سیزده به در را مردم برگزار می‌کنند. عاشورا و مراسم دینی را مردم برگزار می کنند، آن هم به بهترین شکل.

وی ادامه داد: بنابراین بگذاریم دست مردم باز شود. اینقدر مداخله در امور زندگی فرهنگی مردم و زندگی خصوصی مردم نداشته باشیم. اگر مواردی هست اولویت چیست؟ اولویت همانی است که در خیابان ها می بینم اگر چهار تا جوان کوچکترین تخلفی کردند با آنها فقط برخورد می شود و فسادهای بزرگ و مسائل بسیار کلان را فراموش کردیم. چسبیدیم به مسائل خرد که قابل گذشت است و می توان از طریق فرهنگی آنها را حل کرد. پلیس آخرین مرحله‌ای است که در مسائل فرهنگی باید وارد شود.