تبليغات نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامي در خراسان شمالي آغاز شد

سيف الله مطلبي در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تبلیغات نامزدهای چهارمين انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در خراسان شمالي از صبح پنجشنبه شانزدهم خرداد ماه آغاز شده و تا صبح روز 23 خردادماه 24 ساعت قبل از شروع اخذ رای ادامه خواهد داشت.

وي با بيان اينكه صلاحیت پنج هزار و 71 نامزد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای این استان به تایید هیئت نظارت رسیده است، اظهار داشت: اسامي نامزدهاي تاييد صلاحيت شده توسط بخشداري ها و فرمانداري ها اعلام شده و اين داوطلبان مي توانند از امروز تبليغات انتخاباتي خود را با رعايت مفاد قانوني انجام دهند.

رئیس ستاد انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستای خراسان شمالي در ادامه عنوان كرد: از بین شهرهای اين استان، بجنورد دارای 13 عضو، شیروان و اسفراین دارای 9 عضو و آشخانه نیز هفت عضو در شوراهای اسلامی دارد و سایر شهرهای خراسان شمالي هم پنج عضو شورا را انتخاب می کنند.

این مسئول اضافه کرد: شمار اعضای شوراهای اسلامی روستا نیز در روستاهایی با جمعیت زیر هزار و 500 نفر سه عضو و در روستاهای با جمعیتی بیش از این، پنج عضو خواهد بود.

مطلبي افزود: در این استان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مجموع دو هزار و 424 عضو اصلی و هزار و 566 عضو علی البدل انتخاب خواهند شد.

وي اظهار داشت: به منظور برگزاری انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در خراسان شمالي هزار و 71 صندوق اخذ رای شامل 303 صندوق شهری، 751 صندوق روستایی و 15 صندوق عشایری پیش بینی شده است.

به گفته مطلبي انتخابات شوراهای اسلامی و ریاست جمهوری در سطح هشت شهرستان استان و در 726 روستاي بالاي 20 خانوار و 18 شهر برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در 24 خرداد ماه امسال همزمان با انتخابات يازدهمين دوره ریاست جمهوری برگزار می‌شود.