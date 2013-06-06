سه هزار نفر در تولید صنایع دستی نهاوند فعالیت دارند/ هنرمندان نهاوند موفق به دریافت دو مهر اصالت یونسکو شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جلیلی بعد از ظهر پنج شنیه در مراسم افتتاح نمایشگاه صنایع دستی نهاوند در محل اداره میراث فرهنگی و گردشگری نهاوند اظهار افزود: این تعداد در رشته های مختلفی مانند سفال و سرامیک، مصنوعات چوبی، چرم، گلیم، سازهای سنتی، سنگ، نقاشی روی سفال، منجوق بافی و سایر رشته ها فعالیت دارند.

جلیلی با اشاره به اینکه بیشترین تعداد شاغلین در صنایع دستی در بخش مصنوعات چوبی از قبیل، منبت کاری، گلیم بافی و سفال و معرق فعالیت دارند، عنوان کرد: در این قسمت از صنایع دستی دو هزار و 100نفر در شهرستان نهاوند مشغول فعالیت هستند.

وی گفت: در حال حاضر سه هزار نهاوندی به صورت مستقیم و همچنین دو هزار نفر به صورت غیر مستقیم در حوزه صنایع دستی فعالیت می کنند.

رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان نهاوند با اشاره به بیمه افرادی که در حوزه صنایع دستی مشغول به فعالیت هستند، تصریح کرد: در حال حاضر هزار و 500 نفر از این افراد تحت پوشش بیمه قرار دارند.

ابراهیم جلیلی عنوان کرد: با اقدامات صورت گرفته در حوزه صنایع دستی و در رشته تولید ساز سنتی هنرمندان نهاوند موفق به دریافت دو مهر اصالت یونسکو شده اند.

جلیلی در پایان در زمینه پرداخت تسهیلات لازم به افرادی که در حوزه صنایع دستی مشغول به فعالیت هستند نیز بیان داشت: به این افراد در قالب مشاغل خانگی تسهیلات لازم تا میزان پنج میلیون تومان وام پرداخت می شود.