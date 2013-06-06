بزرگترین دریاچه مصنوعی شرق کشور در مشهد احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خادم‌پیر ظهر پنج شنبه در محل شهرداری مشهد اظهار کرد: در طرح توسعه کوهسنگی ساخت یکی از بزرگترین دریاچه‌های مصنوعی شرق کشور، فواره موزیکال، آب‌نماهای زیبا، شهربازی، رستوران و مسیر‌های ویژه دوچرخه در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به ساخت دریاچه مصنوعی در بوستان کوهسنگی گفت: مهم‌ترین بخش پروژه 30 هکتاری توسعه بوستان کوهسنگی، دریاچه زیبای آن است که با سطح آبگیری به وسعت دو هکتار، یکی از بزرگ‌ترین دریاچه‌های مصنوعی شرق کشور به شمار می‌آید.

شهردار منطقه 8 مشهد یاد آور شد: با احداث این دریاچه ذخیره آبی 20 هزار مترمکعبی برای بوستان کوهسنگی ایجاد می‌شود.

خادم‌پیر با اشاره به آب‌نماهای پلکانی این طرح توضیح داد: همچنین در این پروژه دو آبنمای پلکانی ساخته شده که از دو طرف کوه به پایین ریخته و نمای زیبایی را ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: این آب‌نماها به گونه‌ای طراحی شده که حجم درخور توجهی آب از بالای کوه به برکه‌ای کوچک منتقل شده و سپس از طریق چند جوی آب به دریاچه اصلی ریخته می‌شود.

فواره موزیکال در دریاچه کوهسنگی

شهردار منطقه 8 مشهد افزود: اجرای فواره‌های موزیکال همراه با نورپردازی ویژه نیز دیگر بخش طراحی شده در این پروژه است به صورتی که با نصب تجهیزات لازم و با استفاده از یک سیستم جدید، فضای زیبایی در این دریاچه ایجاد خواهد شد.

خادم‌پیر گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، در مراحل بعدی رستوران و شهربازی ویژه‌ای نیز در این مجموعه ساخته شود.

وی ادامه داد: یکی از بخش‌های طراحی شده در قسمت جنوبی بوستان کوهسنگی، قفس پرندگان با وسعت 2000 مترمربع است که پس از اتمام ساخت، گونه‌های مختلف پرندگان در معرض دید علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

خادم پیر بیان کرد: همزمان با گسترش شهر و نیاز به افزایش سرانه فضای سبز، پروژه توسعه بوستان کوهسنگی در دستور کار مدیران شهری قرار گرفته است.

وی افزود: طرح توسعه مجتمع فرهنگی تفریحی کوهسنگی که اکنون به سایت جنوبی شناخته می‌شود، وسعتی نزدیک به 30 هکتار دارد که بخش عمده‌ای از فضای سبز آن کاشته و آماده بهره‌برداری است.

شهردار منطقه 8 مشهد گفت: دریاچه دو هکتاری، سه مسیر پلکان کوه، اجرای ادامه مسیر‌های دوچرخه سواری، کالسکه‌رانی، دو دستگاه سرویس بهداشتی با 40 چشمه، پارکینگ‌های سایت جنوبی طرح توسعه و ... از جمله بخش‌های آماده بهره‌برداری این طرح عظیم است.

خادم‌پیر با بیان اینکه در بخش سایت جنوبی بوستان کوهسنگی امکانات و فضاهای ویژه‌ای طراحی شده است، تصریح کرد: به دلیل وسعت پروژه طرح توسعه‌ای بوستان کوهسنگی قسمت‌های مختلف آن به‌ تدریج در حال احداث و بهره‌برداری است .

احداث 15 هکتار فضای سبز در سایت جنوبی

شهردار منطقه 8 مشهد بیان کرد: احداث 15 هکتار فضای سبز در سایت جنوبی در مرحله کاشت گونه‌های مختلف گیاهی است که در آن انواع گل‌های فصلی کاشته خواهد شد.

وی همچنین به مسیر دوچرخه سواری این پروژه اشاره کرد و گفت: این مسیر ویژه در طول سه کیلومتر مسیر اطراف دریاچه ساخته شده تا امکان استفاده شهروندان از دوچرخه نیز در این مجموعه فراهم شود.

خادم‌پیر بیان کرد: علاوه بر این، ریل‌گذاری ویژه‌ای نیز برای استفاده از قطار تفریحی و قسمتی نیز برای عبور درشکه در نظر گرفته شده تا فضای شاد و مفرحی برای خانواده‌ها فراهم شود.

شهردار منطقه 8 مشهد ادامه داد: همچنین در راستای تردد آسان شهروندان در این مجموعه، پیاده‌رو‌های ویژه‌ای در خیابان‌های منتهی به این بوستان ساخته شده است تا علاوه بر دسترسی‌های موجود، ساکنان خیابان رودکی، بولوار شهید خلیلی و دکتر بهشتی نیز بتوانند در کمترین زمان وارد فضای سبز شده و از خدمات در نظر گرفته شده استفاده کنند.

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