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۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۵۵

ورود اسنودن به انگلیس ممنوع شد

ورود اسنودن به انگلیس ممنوع شد

دولت انگلیس ورود عامل افشای اسناد شنود دولت آمریکا به روزنامه گاردین را به این کشور ممنوع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، دولت انگلیس به تمام خطوط هواپیمایی این کشور دستور داده از ورود "ادوارد اسنودن" فاش کننده جاسوسی آمریکایی ها، جلوگیری کنند.

این جاسوس پیشین سیا پس از افشای برنامه شنود آمریکا موسوم به PRISM، متواری شده و اکنون تحت تعقیب است. در دستور العملی که دولت انگلیس به شرکت های هواپیمایی این کشور ابلاغ کرده از آنها خواسته شده هر گونه درخواست از سوی اسنودن برای سفر به این کشور را رد کنند.

گفتنی است این شهروند آمریکایی پیش از انتشار اطلاعات مذکور از آمریکا خارج شده و گفته می شود در هنگ کنگ به سر می برد. برخی گزارش ها نیز از ارائه درخواست پناهندگی سیاسی توسط وی حکایت دارد.

کد مطلب 2077065

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